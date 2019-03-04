"Русская Анжелина Джоли" получила работу на Первом

Российская керлингистка Анастасия Брызгалова получила работу на Первом канале, сообщает "7 дней". Спортсменка будет принимать участие в шоу "Русский керлинг" в качестве тренера одной из звездных команд.

Проект "Русский керлинг" – аналог международного "Curling Quiz", сочетающий в себе интеллектуальный конкурс и игру в керлинг. Его ведущими станут Валдис Пельш и Павел Занозин.

В первом выпуске программы примут участие: Алексей Ягудин, Евгений Папунаишвили, Марина Ким, Александра Урсуляк, Николай Лукинский, Валерий Газзаев, а "шефство" над командами возьмут Анастасия Брызгалова и еще один керлингист Тимур Гаджиханов.

Брызгалова на Олимпиаде-2018 в паре с мужем Александром Крушельницким завоевала бронзу в миксте, однако пара лишилась награды из-за положительной пробы Крушельницкого на мельдоний. В результате он был дисквалифицирован на 4 года.