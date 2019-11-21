Мужская сборная России обыграла Англию на чемпионате Европы по керлингу, но покидает высший дивизион
13:59
В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди мужчин сборная России обыграла команду Англии (6:3).
Обе команды покидают элитный дивизион по итогам турнира. Россия заняла девятое место из десяти (две победы). Англия стала последней (одна победа в девяти матчах).
Чемпионат Европы
Мужчины
Групповой этап
Германия — Дания — 5:7
Шотландия — Швеция — 3:7
Англия — Россия — 3:6
Норвегия — Голландия — 5:4
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