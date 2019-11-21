Мужская сборная России обыграла Англию на чемпионате Европы по керлингу, но покидает высший дивизион

В матче группового этапа чемпионата Европы по керлингу среди мужчин сборная России обыграла команду Англии (6:3).

Обе команды покидают элитный дивизион по итогам турнира. Россия заняла девятое место из десяти (две победы). Англия стала последней (одна победа в девяти матчах).

Чемпионат Европы

Мужчины

Групповой этап

Германия — Дания — 5:7

Шотландия — Швеция — 3:7

Англия — Россия — 3:6

Норвегия — Голландия — 5:4