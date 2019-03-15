Как подготовить красивую фигуру к лету? Мотивирующий пост от российской керлингистки Сидоровой

Российская керлингистка Анна Сидорова опубликовала в своем Инстаграме фото в купальнике. Девушка считает, что фотографии прошлых лет - лучшая мотивация к лету.

– Моя лучшая мотивация к лету – это фотографии прошлых лет, сделанные сразу после летнего сбора по физ. подготовке! Настолько мотивирует, что сегодня добавила в расписание внеплановый поход в зал! Да чего уж там, спортивный сезон-то ещё не закончен, сразу убью двух зайцев! – написала Сидорова.