Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически отозвался о пандемии коронавируса.

— Здесь не вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают! И я тоже не вижу! — сказал Лукашенко журналистке ОНТ.

Чемпионат Белоруссии по футболу — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями. Также продолжается розыгрыш белорусской лиги по хоккею.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.

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