«Здесь нет вирусов никаких. Я его не вижу». Лукашенко — о пандемии в Белорусии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко скептически отозвался о пандемии коронавируса.
— Здесь не вирусов никаких! Вот ты же не заметила, что они летают! И я тоже не вижу! — сказал Лукашенко журналистке ОНТ.
Лукашенко лучший pic.twitter.com/hl1wSDHL1c— Никита Камышев (@SkifFc) March 28, 2020
Чемпионат Белоруссии по футболу — единственный европейский турнир, который не был прерван из-за пандемии коронавируса и стартовал в срок и со зрителями. Также продолжается розыгрыш белорусской лиги по хоккею.
По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 614 884 человек. Умерших — 28 687, выздоровевших — 135 671. В России на данный момент 1264 случаев заражения, 4 человека умерли, выздоровело — 49.
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