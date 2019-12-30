Владимир Путин поздравил с Новым годом президента МОК и президента ФИФА

Президент России Владимир Путин поздравил с наступающим Новым годом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, президента МОК Томаса Баха, президента ФИФА Джанни Инфантино, а также главу ИИХФ Рене Фазеля и руководителя Международной федерации дзюдо Мариуса Визера.

— Президент Российской Федерации поздравил с наступающим Новым годом ряд глав международных организаций, в частности, генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерреша, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристалину Георгиеву, президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха, почетного президента Международного олимпийского комитета Жака Рогге и почетного члена Международного олимпийского комитета Жан-Клода Килли, — говорится в сообщении на сайте Кремля.