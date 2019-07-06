Ушла из жизни легенда советского баскетбола Равиля Салимова

На 78 году жизни скончалась заслуженный мастер спорта СССР, двукратная чемпионка мира, четырехкратная чемпионка Европы баскетболистка Равиля Прокопенко (Салимова), сообщается на официальном сайте НОК Узбекистана.

После завершения профессиональной карьеры Равиля Салимова передавала свое мастерство воспитанникам детских и юношеских спортивных школ Узбекистана.

НОК и министерство физической культуры и спорта республики выразили глубокое соболезнование родним и близким Салимовой.