Умер генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий
15:45
22 октября от осложнений после коронавируса скончался генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Ему было 49 лет.
«Юрий Борисович был талантливым и внимательным руководителем, чутким и надежным товарищем, настоящим другом для многих сотрудников. Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком», — говорится в сообщении на официальном сайте компании «Киевская площадь».
Гурецкий возглавлял «Олимпийский» с 2019 года.
Дополнительная информация:
https://en.киевскаяплощадь.рф/press/news/skonchalsya-general-nyj-direktor-sportkompleksa-olimpijskij-yurij-borisovich-gureckij?autolang
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