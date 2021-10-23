Умер генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий

22 октября от осложнений после коронавируса скончался генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Ему было 49 лет.

«Юрий Борисович был талантливым и внимательным руководителем, чутким и надежным товарищем, настоящим другом для многих сотрудников. Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком», — говорится в сообщении на официальном сайте компании «Киевская площадь».

Гурецкий возглавлял «Олимпийский» с 2019 года.