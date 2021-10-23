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Умер генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий

15:45

22 октября от осложнений после коронавируса скончался генеральный директор спорткомплекса «Олимпийский» Юрий Гурецкий. Ему было 49 лет.

«Юрий Борисович был талантливым и внимательным руководителем, чутким и надежным товарищем, настоящим другом для многих сотрудников. Он обладал исключительным умением поддерживать хорошую атмосферу в коллективе, был редким профессионалом своего дела и достойным человеком», — говорится в сообщении на официальном сайте компании «Киевская площадь».

Гурецкий возглавлял «Олимпийский» с 2019 года.

Дополнительная информация:

https://en.киевскаяплощадь.рф/press/news/skonchalsya-general-nyj-direktor-sportkompleksa-olimpijskij-yurij-borisovich-gureckij?autolang

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Екатерина Савостина все материалы автора
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