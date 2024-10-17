Бывший солист One Direction Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года

Бывший солист музыкальной группы One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе. Как сообщает Reuters, 31-летний британец разбился, упав с третьего этажа отеля.

В полицию поступил звонок из отеля. Работники сообщили об агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя. На место прибыла полиция и скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины.

Группа One Direction была основана в 2010 году и стал одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов. Однако в 2015 году коллектив распался.