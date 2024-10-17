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Бывший солист One Direction Лиам Пейн погиб в возрасте 31 года

Евгений Козинов
Корреспондент
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Лиам Пейн.
Фото Global Look Press

Бывший солист музыкальной группы One Direction Лиам Пейн погиб в Буэнос-Айресе. Как сообщает Reuters, 31-летний британец разбился, упав с третьего этажа отеля.

В полицию поступил звонок из отеля. Работники сообщили об агрессивном мужчине, который, возможно, находился под воздействием наркотиков или алкоголя. На место прибыла полиция и скорая помощь. Медики констатировали смерть мужчины.

Группа One Direction была основана в 2010 году и стал одним из самых коммерчески успешных бойз-бендов. Однако в 2015 году коллектив распался.

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