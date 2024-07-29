Бывшего начальника ЦСКА Барышева приговорили к 13 годам по делу о взяточничестве
Бывший начальник ЦСКА Михаил Барышев приговорен к 13 годам колонии по делу о взяточничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда. Барышев признан виновным в преступлениях коррупционной направленности.
«По совокупности преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить Барышеву наказание в виде 13 лет с отбиванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 25 миллионов рублей», — цитирует Барышева ТАСС.
В ноябре 2018 года Барышев был задержан сотрудниками СК РФ по подозрению в причастности к хищениям средств во время работы начальником ЦСКА. Он был обвинен в получении взяток на 23,5 миллиона рублей. По версии следствия, взятки Барышев получал в 2016 году, будучи организатором III Всемирных игр военнослужащих в Сочи. Согласно материалам дела, взятки давали Барышеву частные компании за победу в тендерах на поставки услуг и товаров, требовавшихся для организации игр.