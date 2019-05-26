Спецкор "СЭ" Владимир Иванов – призер Липецкого полумарафона!

Сегодня прошел первый Липецкий полумарафон. Участие в нем приняли более 2000 любителей бега – от зеленых новичков до участника Олимпийских игр-2012 в стипль-чезе Николая Чавкина.

Среди прочих на старт вышли врио губернатора Липецкой области Игорь Артамонов и и.о. главы города Евгения Уваркина. Звездным ведущим мероприятия стал Дмитрий Губерниев. А зарядку для участников проводили прославленные Елена Замолодчикова, Татьяна Логунова и Олеся Зыкина – неоднократные победители и призеры Олимпиад и чемпионатов мира.

В соревнования принял участие обозреватель "СЭ" Владимир Иванов. Он предпочел выступить на дистанции 10 км, поскольку полумарафон бежал всего неделю назад – в Москве.

– Задача-минимум была – выбежать из 40 мин, но вообще хотелось – из 39, – рассказывает Иванов. – Рассчитал темп: чтобы разменять 39 мин, нужно было бежать каждый км по 3.54. Но на первом у меня получилось 3,37, на втором 3,40 и я подумал: "А может рискнуть, вдруг зайдет"? И дальше топил с таким же темпом, каждый километр догоняя кого-то и опасаясь, что в какой-то момент вставит уже меня. Как позже выяснилось, ключевым эпизодом стал момент на 10-м км. Увидел впереди еще одну спину, но сил было уже немного – крепко терпеть пришлось где-то с 6-го км. Думал успокоиться, поскольку уже явно укладывался во временные задачи. Но тут же стало неудобно перед собой, что готов так легко сдаться и даже не попытаться. В итоге с большим трудом все-таки "съел" впереди бегущего спортсмена. И после финиша оказалось, что он шел третьим. Таким образом, бронзовым призером стал я. Вау! Что же касается результата, то, оказалось, что мы бежали не 10, а 10,5 км. На "десятке" у меня получилось 36,50, а общее время – 38,51 (темп – 3.39 на км).

Первый опыт оказался для Липецка крайне успешным. Желающих принять участие было заметно больше, чем стартовых слотов. У организаторов уже сейчас нет сомнений, проводить ли беговое мероприятие на следующий год. И с учетом того, что трасса равнинная и очень быстрая, можно предположить, что за личными рекордами сюда захотят приехать спортсмены с самых разных регионов. Тем более, что бег тут можно совместить с туризмом: колоритнейший Елец и знаменитая Кудыкина Гора определенно стоят того, чтобы их посетить. (Дмитрий Сомов)