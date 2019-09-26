Шведский тренер осужден за домогательства к 14-летней девочке

Известный шведский тренер, работавший в одном из клубов элитного дивизиона, причастен к сексуальным домогательствам по отношению к своей воспитаннице. Об этом сообщает Expressen. Имя тренера, пострадавшей, а также вид спорта не указаны.

Сообщается, что тренер, который много лет работал в одном из клубов, начал работать со спортсменкой, когда ей было 14 лет. Ему было уже за 30. Указано, что между ними началось общение, не имеющее отношение к спорту. Это произошло в 2018 году.

В частности, он писал, что хочет сделать ей массаж, что «хочет ее задницу прямо сейчас», и так далее. Также он целовал ее и трогал за грудь. Сам тренер подтвердил это, но отрицает, что переписка носила сексуальный характер. Он утверждает, что это просто фантазии, и никто из них не думал, что они могут осуществиться.

Тренер был признан виновным. Источник не сообщает, какое именно наказание он понесет, но он обязан пройти лечение и возместить девушке ущерб.