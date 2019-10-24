Руководитель «Трезвой России» попросил Путина не допустить возвращение продажи пива на стадионах

Член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев направил Президенту страны Владимиру Путину письмо с просьбой не допустить реализации законопроекта по возвращению продажи пива во время спортивных мероприятий, информирует РИА «Новости».

По словам Хамзаева, экспертно-аналитический центр «Трезвой России» проанализировал возможные последствия после принятия подобных мер: «рост криминала на стадионах на 30 процентов (основываясь на ежегодных данных МВД и прокуратуры до 2005 года), вандализм и дебоши, невозможность посещать футбольные и иные спортивные мероприятия с детьми».

— Напомню, в стране действует Федеральный закон от 13.03.2006 N 38-ФЗ «О рекламе», Статья 21. Реклама алкогольной продукции не должна размещаться: в физкультурно-оздоровительных, спортивных сооружениях и на расстоянии ближе, чем сто метров от таких сооружений. С принятием законопроекта, разрешающего реализацию алкоголя на стадионах, статья утратит свой смысл, в связи с тем что стадионы перестанут восприниматься обществом как «стерильные зоны», свободные от «алкогольной экспансии», — утверждает Хамзаев.

Подобные законопроекты, по его мнению, подрывают основы в решении задач, поставленных в майских указах главы государства и делают невозможным увеличение продолжительности здоровой жизни граждан, уровня рождаемости и доли россиян, систематически занимающихся спортом, а также ставят под угрозу формирование системы мотивации к здоровому образу жизни.

— Вышеперечисленные показатели не смогут быть достигнуты, если подобные законопроекты будут поддерживаться и внедряться на государственном уровне. Прошу поддержать чаяния неравнодушных граждан и не допустить реализации алкоголя на спортивных объектах, — подчеркнул Хамзаев.