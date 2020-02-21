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Руководитель ФМБА Скворцова вошла в президентский Совет по спорту

17:38

Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова включена в состав Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Скворцова была назначена на должность руководителя ФМБА в январе, ранее она занимала пост министра здравоохранения России.

Из состава совета были исключены бывший министр спорта России Павел Колобков, бывшая вице-премьер РФ Ольга Голодец и бывший глава ФМБА Владимир Уйба.

Дополнительная информация:

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202002210031

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