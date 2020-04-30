Российский футболист утроил массовое ДТП и пытался скрыться от полицейских. Видео

Экс-игрок «Барселоны», ЦСКА и «Локомотива» Амир Натхо оказался причастен к массовому ДТП в Краснодаре. За рулем был не сам футболист, а его друг — еще один экс-игрок «Дружбы» Алан Хаконов. Он попытался скрыться, но его задержали. В Telegram-канале «Мутко против» появилось видео происшествия.

Номера на красном «БМВ» «левые» и числятся за другим транспортом. Его владелец утверждает, что он много раз жаловался в ГИБДД на «машину двойник» из-за постоянно приходящих штрафов.

Бывший футболист «Дружбы» на автомобиле Амира Натхо pic.twitter.com/4NolzqCKYJ — Великий Твитсби (@greattvetor) April 30, 2020

В результате ДТП никто не пострадал.Также на машине были установлены проблесковые маячки синего и красных цветов