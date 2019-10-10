Путин предложил проработать налоговые льготы для спортивных организаций

Президент России Владимир Путин предложил проработать возможность предоставления налоговых льгот организациям, работающим в сфере спорта, и инвесторам, вкладывающим средства в развитие спортивной инфраструктуры.

— Совершенно точно нужно это обсуждать, но таким образом, чтобы мы не создали условия, при которых эти льготы будут получать люди и компании, которые к спорту и физической культуре не имеют никакого отношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы, — цитирует ТАСС Путина. — Здесь нужно быть очень аккуратными и, безусловно, проработать это в правительстве.

Также Путин призвал подумать о стимулировании работников в сфере спорта.

— Возможно, стоит подумать о введении в штатное расписание трудовых коллективов и муниципальных организаций ставок инструкторов по спорту и, конечно, о мерах по стимулированию занимающихся спортом работников и, соответственно, их работодателей, — сказал глава государства. — Важно сформировать новые возможности для спортивной самореализации людей, сделать это при активном участии самих граждан.