Пожар в "Олимпийском" ликвидирован

Пожарные ликвидировали возгорание в спорткомпексе "Олимпийский", сообщает ТАСС. Пожар произошел сегодня на шестом этаже здания, общая его площадь составила порядка 30 квадратных метров. Горели проводка и подвесные потолки. Причиной стала искра, попавшая на воздуховод.

В результате инцидента пострадавших не было.

Спорткомплекс "Олимпийский" был построен в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В нем неоднократно проводились спортивные состязания и концерты отечественных и зарубежных исполнителей.

1 января СК "Олимпийский" был закрыт на реконструкцию. 3 марта стартовал снос главной арены.