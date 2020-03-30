Почему в Италии началась пандемия? Версия журналиста, заразившегося коронавирусом

Журналист Георгий Кудинов, заразившийся коронавирусом в Италии, выразил свое мнение о причинах пандемии в стране. Италия стала одним из основных очагов заражения, а по смертности на данный момент уступает только Китаю.

— Почему сложилась такая критическая ситуация в больницах? Что к этому привело? Это генетическое итальянское разгильдяйство?

— Вопрос на 100 миллионов евро. Итальянцы каждый день пытаются найти на него ответ. Можно даже книгу про это писать. Все очень печально. Вкратце, страна оказалась не готова к такой гуманитарной катастрофе. Если у тебя есть четко выстроенная система защиты и профилактики от инфекций и вирусов, то даже в условиях форс-мажора ты сможешь каким-то образом ограничить эффект разорвавшегося биологического реактора.

А когда это все случилось и легло на плечи совершенно неподготовленных клиник, то произвело страшный эффект.

Эта штука ведь гуляла здесь с конца января, а официально объявили о коронавирусе только 20 февраля. Об этом рассказал по ТВ директор одной солидной инфекционной клиники в Милане. Я ему верю. Причем первого пациента нашли фактически случайно. Работница приемного покоя больницы настояла, чтобы он прошел тест именно на коронавирус. И тогда все подтвердилось. А так еще непонятно, сколько это все могло продолжаться. И все началось распространяться с космической скоростью.

Откуда эти сумасшедшие цифры? Что случилось в больницах? В первое время никто не знал, как себя вести, возникали сложности с изоляцией инфекционных больных от остальных. При этом многие медики до сих пор не имеют эффективной самозащиты. Сначала вирус гулял везде, потом попал в больницы, и это рвануло. (Вячеслав Короткин)

Полностью интервью Кудинова

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 737 929 человек. Умерших — 35 019, выздоровевших — 156 507. В России на данный момент 1836 случаев заражения, 9 человек умерли, выздоровело — 66.

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