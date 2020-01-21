Новый глава Минспорта встретится в среду с Колобковым

Новый министр спорта РФ Олег Матыцин в среду планирует встретиться со своим предшественником Павлом Колобковым. Матыцин назначен на должность во вторник указом Президента РФ. Колобков занимал пост с 2016 года. С 2015 года Матыцин также возглавляет Международную федерацию студенческого спорта (FISU).

— Завтра утром встречаемся с Павлом Анатольевичем (Колобковым) и с коллективом министерства спорта, — цитирует «РИА Новости» Матыцина. — Сразу погрузимся в объем работы, не допустим, чтобы она хоть на минуту прерывалась. У нас 28 января планируется заседание рабочей группы по подготовке совета. Там будут представители федераций. Я максимально быстро планирую провести встречи, определить болевые точки и совместными усилиями находить решения для всех серьезных проблем, которые существуют в каждой федерации. Но не только с федерациями, но и, безусловно, с руководителями регионов, с другими направлениями работы, которые составляют основу деятельности министерства.

Решения, чтобы покидать пост главы FISU, нет. Меня в этом отношении поддержало руководство страны. Юридических барьеров в законодательстве не существует. Как на практике будем это реализовывать? Буквально в следующем месяце состоится заседание исполкома FISU, там мы обсудим возможность моего дальнейшего пребывания на посту. Пока у меня решение продолжать работать.