Неизвестный напал на Арнольда Шварценеггера: видео инцидента

Опубликовано видео нападения на известного американского актера и политика, бывшего культуриста Арнольда Шварценеггера. Инцидент произошел в ЮАР. Шварценеггер прибыл в Сандтон, чтобы стать судьей на местном спортивном соревновании.

Пока 71-летний американец раздавал автографы, неизвестный мужчина подбежал к нему сзади и в прыжке ударил ногой в спину. Причины такого пока поведения неизвестны.

Шварценеггер прославился своими ролями в таких культовых фильмах, как "Терминатор", "Коммандо", "Вспомнить все" и ряде других. С 2003 по 2011 год он занимал пост губернатора штата Калифорния. Обладатель ряда премий по бодибилдингу, в том числе семикратный обладатель титула "Мистер Олимпия". Организатор конкурса "Арнольд Классик".