Начался частичный демонтаж арены «Сокольники»

Рабочие начали демонтаж Ледового дворца «Сокольники». В настоящее время снесены три помещения, пристроеных к трибунам арены на уровне первого этажа. Летом текущего года планируется демонтировать арену полностью. На его месте будет возведен современный ледовый комплекс с двумя ледовыми площадками, игровым залом и бизнес-центром.

Арена в Сокольниках была построена в 1956 году и стала одной из первых площадок в СССР с искусственным льдом. В начале 60-х ее сделали крытой. После трагедии 9 марта 1975 года, когда в результате давки на матче юниорской сборной СССР и канадской команды «Бэрри Кольтс» погиб 21 человек, арена подверглась перестройке, были возведены дополнительные лестницы для входа и выхода зрителей, а в конце 70-х к левому крылу были пристроены административные помещения.