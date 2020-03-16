Мяч с автографами Путина и Трампа выставлен на продажу за 54 тысячи долларов

Бейсбольный мяч, подписанный президентами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом, выставлен на продажу за 54 тысячи долларов, сообщает «РИА Новости».

Мяч размещен на сайте компании Moments in Time, которая занимается продажей различных документов и вещей, подписанных известными людьми.

В описании указано, что один высокопоставленный российский чиновник заполучил подпись Путина на мяче во время одного из публичных мероприятий. Трамп оставил свой автограф 2 марта 2020 года во время митинга в Северной Каролине.