Как горел "Олимпийский". Видео пожара

В субботу в спорткомплексе "Олимпийский" возник пожар. Площадь возгорания на шестом этаже составила 30 квадратных метров. Причиной стала искра, которая попала на воздуховод. Сгорели проводка и подвесной потолок.

Открытого оня удалось избежать, а задымление было оперативно устранено. В результате пожара никто не пострадал.

СК "Олимпийский" был построен в 1980 году к Олимпиаде в Москве. В нем неоднократно проводились спортивные состязания и концерты отечественных и зарубежных исполнителей.

1 января СК "Олимпийский" был закрыт на реконструкцию. 3 марта стартовал снос главной арены.