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Исинбаева возглавила Ассоциацию студенческих спортклубов, Губерниев вошел в совет

00:16

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева стала председателем Ассоциации студенческих спортклубов (АССК), сообщает пресс-служба организации. Об этом было решено на внеочередном съезде АССК. Предыдущий глава ассоциации Вячеслав Морозов отказался от должности в пользу Исинбаевой.

Кроме того, съезд проголосовал за двух сопредседателей — известного российского шахматиста Сергея Карякина и председателя «Кронверкских барсов» Евгения Раскина.

Исполнительным директором организации назначена Евгения Бычкова, также был утвержден новый состав координационного совета. В него вошел, в частности, Вячеслав Морозов, а также известный комментатор Дмитрий Губерниев.

Дополнительная информация

https://vk.com/studsportclubs

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