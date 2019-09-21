Исинбаева возглавила Ассоциацию студенческих спортклубов, Губерниев вошел в совет

Двукратная олимпийская чемпионка, многократная рекордсменка мира в прыжках с шестом Елена Исинбаева стала председателем Ассоциации студенческих спортклубов (АССК), сообщает пресс-служба организации. Об этом было решено на внеочередном съезде АССК. Предыдущий глава ассоциации Вячеслав Морозов отказался от должности в пользу Исинбаевой.

Кроме того, съезд проголосовал за двух сопредседателей — известного российского шахматиста Сергея Карякина и председателя «Кронверкских барсов» Евгения Раскина.

Исполнительным директором организации назначена Евгения Бычкова, также был утвержден новый состав координационного совета. В него вошел, в частности, Вячеслав Морозов, а также известный комментатор Дмитрий Губерниев.