Губерниев ничего не знает о запрете англицизмов в эфире

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал «СЭ» новость о появлении списка англицизмов, которые запрещены к употреблению в эфире. Ранее в сети появился список слов, которые якобы запрещены в эфирах «Матч ТВ». В их число входят «лайкать», «хав», «корнер», «шорт-лист» и другие.

— Мне никто никакой список не присылал. Я как работал, так и работаю, — сказал Губерниев. — Было бы странно, если бы мне кто-то что-то присылал. У нас адекватное руководство.

(Константин Колмаков)