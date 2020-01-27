Фетисов готов поделиться с Матыциным опытом работы

Двукратный олимпийский чемпион, бывший руководитель Федерального агентства по физической культуре и спорту Вячеслав Фетисов готов помочь новому министру спорта Олегу Матыцину. Матыцин возглавил Минспорт указом Президента 21 января. Он занимает пост президента Международной федерации студенческого спорта.

— Одно дело, когда ты руководитель студенческого спорта, ректор университета. Другое дело — министр, это совершенно другая ответственность и другая временная занятость, рабочий день от 20 часов, — цитирует ТАСС Фетисова. — У меня сложнее немного ситуация была после прихода: и денег не было, и программы никакой не было, никакого международного авторитета, возня, кто главный — олимпийский комитет или государство. В 2008 году я передал работающую систему с 10-летней перспективой, с Олимпийскими играми и Универсиадой, запустили спартакиадное движение, 10-летнюю Федеральную целевую программу — инструмент, который нужно правильно использовать.

Спорт высших достижений — это закон о спортивной подготовке, о котором я уже говорю с 2008 года. В 2007 году мы приняли федеральный закон, по которому живет страна, а следующим мы должны были принять закон о спортивной подготовке, тогда была бы уже другая история, система работала как швейцарские часы, и у нас сейчас не было бы проблемы с допингом. У меня все эти предложения готовы, я готов сотрудничать, мои амбиции выше интересов дела никогда не простирались.

Нужны знания в нюансах, и я надеюсь, министр эти знания имеет. Большая задача у него по организации студенческого спорта, хотя это больше ответственность Минобразования, и насколько у него хватит сил с этой машиной справиться.