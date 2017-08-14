Евгений Кафельников шокирован новостями о гольфисте Артеме Нестерове

Олимпийский чемпион по теннису и экс-первая ракетка мира, чемпион России по гольфу Евгений Кафельников отказался комментировать информацию о задержании другого гольфиста и экс-чемпиона страны Артема Нестерова по подозрению в убийстве собственной матери.
- Первый раз слышу. Это шок для меня. Никак не могу прокомментировать ситуацию, - сказал Кафельников. (Елена СОБОЛЬ)
Гольфиста обвиняют в убийстве матери. Что произошло
defender_8
Шоковое состояние Кафельникова становится перманентным. СЭ, больше драйва!
18:36 14 августа
HerculesKolya
об задержании
18:11 14 августа
spetrov
Millwall82 +1. Больше ада! :)
18:09 14 августа
Millwall82
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17:16 14 августа