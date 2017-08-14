16:57 14 августа | ХРОНИКА

Евгений Кафельников шокирован новостями о гольфисте Артеме Нестерове

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Олимпийский чемпион по теннису и экс-первая ракетка мира, чемпион России по гольфу Евгений Кафельников отказался комментировать информацию о задержании другого гольфиста и экс-чемпиона страны Артема Нестерова по подозрению в убийстве собственной матери.

- Первый раз слышу. Это шок для меня. Никак не могу прокомментировать ситуацию, - сказал Кафельников. (Елена СОБОЛЬ)

Гольфиста обвиняют в убийстве матери. Что произошло

 

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КОММЕНТАРИИ (4)
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defender_8

Шоковое состояние Кафельникова становится перманентным. СЭ, больше драйва!

18:36 14 августа

HerculesKolya

об задержании

18:11 14 августа

spetrov

Millwall82 +1. Больше ада! :)

18:09 14 августа

Millwall82

Снова спортивные новости на нашем криминальном сайте:/

17:16 14 августа