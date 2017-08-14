Евгений Кафельников шокирован новостями о гольфисте Артеме Нестерове

Олимпийский чемпион по теннису и экс-первая ракетка мира, чемпион России по гольфу Евгений Кафельников отказался комментировать информацию о задержании другого гольфиста и экс-чемпиона страны Артема Нестерова по подозрению в убийстве собственной матери.

- Первый раз слышу. Это шок для меня. Никак не могу прокомментировать ситуацию, - сказал Кафельников. (Елена СОБОЛЬ)

Гольфиста обвиняют в убийстве матери. Что произошло