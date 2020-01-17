Алексею Сорокину не предлагали пост министра спорта РФ

Гендиректор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин не получал предложений возглавить министерство спорта РФ, сообщает ТАСС. 15 января правительство РФ в полном составе ушло в отставку, включая министра спорта Павла Колобкова.

— Я могу рассматривать только те предложения, которые имею. Такого предложения не поступало, поэтому рассматривать нечего, — сказал Сорокин.

Колобков временно продолжает исполнять свои обязанности. Он занимал пост главы Минспорта с 19 октября 2016 года.