Александр Жуков: «Решение о создании РМОУ было правильным»

Почётный президент ОКР Александр Жуков накануне празднования 10-летия Российского международного олимпийского университета сказал, что это учебное заведение прошло большой путь и сейчас очень востребовано, в том числе и среди бывших спортсменов.

— Если честно, 10 лет назад было трудно предположить, что РМОУ разовьется до такой степени, что будет большой конкурс между людьми из других стран, — сказал Жуков. — Что он станет номером два в Европе. Тогда у нас и олимпийские объекты были ещё не готовы, и было сложно представить, как пройдет Олимпиада. Но считаю, что решение о создании университета было правильным и разумным. Потому что он очень востребован, в том числе и среди спортсменов, заканчивающих выступления. Здесь они получают новую профессию, связанную со спортом. Сейчас РМОУ разноплановый вуз, который нужен большому количеству людей.

— В чем его важность?

— И большой, и массовый спорт нуждаются в квалифицированных управленцах. Их в стране не так много. А все больше людей, в том числе детей, начинают заниматься спортом. Пожтому профессия спортивного менеджера очень востребована. Они нужны и в профессиональных командах, и в спортшколах. Поэтому университет занимает очень важную нишу. Насколько я знаю, выпускники, среди которых есть немало олимпийских чемпионов, довольны теми знаниями, которые здесь получили. (Антон Бабошин)