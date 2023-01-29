«Считаю Непомнящего фаворитом матча с Лижэнем». Молодой талант из Индии — о матче на первенство мира и «Шахматных звездах»-2023

Раунак Садхвани выиграл турнир по рапиду в Москве.

17-летний Раунак Садхвани считается одним из главных талантов нового поколения. В прошлом году он помог Индии-2 занять третье место на Всемирной шахматной олимпиаде. Осенью 2022 года он здорово выступил на «Шахматных звездах»-2022 в Москве, заняв четвертое место в общем зачете, обойдя даже 14-го чемпиона мира Владимира Крамника. В этот раз Раунак явно замахнулся на топ-3, выиграв турнир по рапиду. На пол-очка от него отстали Сергей Карякин и Владислав Артемьев.

В интервью «СЭ» Садхвани поделился мнением об организации турнира в Vegas City Hall, назвал своих любимых шахматистов и фаворита в предстоящем матче за шахматную корону.

Магнус Карлсен. Фото AFP

В Вейк-ан-Зее Карлсен получил хороший урок на будущее

— Поздравляю вас с победой в рапиде. Какая партия была самой лучшей в вашем исполнении?

— Выделю победу над Теймуром Раджабовым. Мне удалось сыграл максимально хладнокровно и точно в концовке.

— Еще вы очень красиво выиграли у своего главного конкурента Владислава Артемьева.

— Все-таки в этой партии я допустил несколько ошибок, играл не идеально.

— Какая партия была самой сложной?

— Пожалуй, назову противостояние с Сананом Сигюровым. У него была хорошая позиция, но мне удалось спастись. Хотя скорее он не реализовал голевой момент.

— Вы принимали участие и в первом турнире «Шахматные звезды». Как вам состав в нынешнем году?

— В этот раз тоже очень сильный состав. Да, нет Владимира Крамника, с которым я очень хотел сыграть и у меня это получилось, но зато есть Александр Грищук — трехкратный чемпион мира по блицу. Почувствовал его силу. Особенно в блице, где он лидирует после первого дня.

— А что бы сказали про организацию?

— В плане организации это один из лучших турниров, в котором я принимаю участие. Все четко и продуманно в плане логистики. Плюс красивый игровой зал, много зрителей.

— Первый день в блице вам не удался (три очка, хуже показатели только у Горячкиной и Бибисары Асабуевой). Все еще рассчитываете на место в топ-3 общего зачета?

— Постараюсь второй день отыграть максимально результативно и поправить свое турнирное положение. Первый день мне откровенно не удался.

— Следили ли за параллельно проходящим супертурниром в Вейк-ан-Зее? Как впечатления?

— Нодирбек Абдусатторов провел блестящий турнир, хоть и не сумел его выиграть. Показал очень зрелую игру с шахматной элитой. Круто сыграл и победитель Аниш Гири, который смог выиграть на заказ в последнем туре у Ричарда Раппорта. Оба по ходу турнира обыграли Магнуса Карлсена, в большинстве партий действовали с позиции силы.

— Ожидали, что Магнус в этот раз не сможет побороться за победу?

— После поражений от Абдусатторова и Гири он показал яркую игру. Обычно этого могло бы хватить для победы, но в этот раз, повторюсь, два гроссмейстера провели выдающийся турнир. Мне кажется, для Магнуса это хороший урок на будущее. Молодые игроки показали, что способны обыгрывать его в классике. Теперь он будет выходить на партии с ними еще более собранным.

Борис Гельфанд и Вишванатан Ананд. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Новое поколение топ-игроков выросло благодаря успехам Ананда

— В Вейк-ан-Зее играли три ваших соотечественника: Рамешбабу Прагнанандха, Арджун Эригайси и Гукеш Доммараджу. Есть еще вы и Нихал Сарин. Как думаете, за счет чего в Индии появилось так много талантов в одном поколении? Это совпадение или влияние чемпионства Виши Ананда?

— Тут все вместе. Действительно, благодаря успехам Ананда в стране открылось много шахматных школ. Очень много детей в Индии занимается шахматами. Сейчас количество желающих стало еще больше, учитывая успехи наших молодых игроков в супертурнирах. Схожая ситуация возникла и в Узбекистане, где начался шахматный бум после чемпионства Рустама Касымджанова.

— Была ли у вас возможность потренироваться с Анандом?

— Да, я занимаюсь в академии Ананда, поэтому мы довольно часто пересекаемся за шахматной доской.

— Дал ли он какой-то важный совет?

— Один не могу выделить, но мы хорошо общаемся. Во время локдауна он советовал мне постоянно играть в онлайн-турнирах. Это помогло значительно улучшить мой рейтинг.

— С кем из гроссмейстеров у вас сложились дружеские отношения?

— Могу назвать своим другом Арджуна Эригайси. Мы с ним много общаемся, не только о шахматах.

— Фабиано Каруана в новом выпуске своего подкаста поделился мыслями о новом поколении топ-игроков (Эригайси, Абдусатторов, Каймер, Cарин, Прагнананда, Гукеш, Ниманн). Он сказал, что не видит в нем человека чемпионского масштаба или даже игрока топ-5. Вы согласны с ним?

— К этому мнению как минимум стоит прислушаться. Каруана — очень сильный шахматист, игравший в матче на первенство мира.

— Кто ваш любимый комментатор/стример?

— Выделю Хикару Накамуру. Стараюсь не пропускать его подскасты. Еще мне очень нравятся стримы на C hessbase.

Раунак Садхвани с мамой. Федор Успенский, Фото «СЭ»

Обожаю книги Бориса Гельфанда

— Наверняка вы читали много шахматной литературы. Есть ли у вас книга, к которой время от времени возвращаетесь?

— Мне очень близки книги Бориса Гельфанда. Часто перечитываю «Принятие позиционных решений в шахматах». Мне кажется, что у него выдающийся талант в написании шахматной литературы. Всем советую.

— Кто ваш любимый шахматист в истории?

— Выделю троих: Ананд, Крамник и Карлсен.

— Ваш любимый матч на первенство мира? Две победы Ананда над Крамником в 2006 и 2008 годах?

— Пожалуй, назову матч Крамника и Леко в 2004 году, когда российский гроссмейстер выиграл заключительную партию на заказ, тем самым сохранив титул. Ну и, конечно, нельзя не назвать противостояние Крамника и Гарри Каспарова (признан в России иноагентом). Это легендарный матч, в котором был разрушен миф о непобедимости 13-го чемпиона мира.

— Что думаете о матче Непомнящего и Дин Лижэня? Кто фаворит?

— Честно, я считаю Непомнящего фаворитом. Из-за его текущей формы и сильной дебютной подготовки. Плюс если дело дойдет до тай-брейка, то Непо сильнее Дина в рапиде и блице.

— Ваши симпатии на чьей стороне?

— Не буду ни за кого болеть. Хочу увидеть красивый матч.

— Третье место на олимпиаде — пока ваш лучший перформанс в карьере?

— Да, безусловно. Рад, что мне удалось помочь сборной Индии взять медаль и показать хорошие результаты в классике.

— Какие цели поставили на этот год?

— Очень хочу достичь отметки 2700 в классике, а также продолжить развиваться в рапиде и блице. Хочу принять участие в максимальном количестве офлайн-турниров. Обожаю живые шахматы.

— Уже готовы к тому, чтобы отобраться на турнир претендентов?