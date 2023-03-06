Костенюк нашли замену. Усилит ли белоруска Ольга Баделько сборную России?

20-летней шахматистке, получившей российский паспорт, пророчат большое будущее.

Переход Федерации шахмат России (ФШР) из Европы в Азию запустил упрощенный механизм смены спортивного гражданства для наших гроссмейстеров. В конце февраля совет ФИДЕ принял решение, что если на данном этапе кто-то из игроков решит покинуть ФШР и присоединиться к какой-либо европейской шахматной федерации, то этот переход будет оформлен за один день (в обычном случае необходим двухлетний карантин). Это исключение будет работать с 1 марта до 31 августа. За несколько дней им уже успели воспользоваться два игрока: 12-я чемпионка мира Александра Костенюк и 54-й номер рейтинга ФИДЕ Александр Предке. Костенюк отныне будет играть под флагом Швейцарии, Предке сейчас выступает на чемпионате Европы-2023 за Сербию.

Ольга Баделько. Леннарт Отес / ФИДЕ

Ожидаемый ход

Эта ситуация чем-то напоминает 1992 год: тогда бывшие советские шахматисты после распада СССР моментально разлетелись по миру. Насколько масштабной будет миграция из России, сейчас сложно предсказать, но теперь большинство гроссмейстеров, которые в 2022 году покинули Россию, смогут без проблем поменять федерации. Это может существенно повлиять на расстановку сил на той же Всемирной олимпиаде, где способны резко усилиться сборные сразу нескольких европейских стран.

Так, Швейцария, ранее заполучившая в свои ряды двух перспективных украинских юниорок — 15-летнюю Марию Манько (чемпионка Европы до 16 лет) и 18-летнюю Софию Грызлову, теперь усилилась одной из сильнейших шахматисток мира Александрой Костенюк. 12-я чемпионка мира давно имеет швейцарский паспорт (была замужем за гражданином этой страны). Он уже выручал 38-летнюю спортсменку в период санкций. На победном чемпионате Европы-2022 по блицу в польском Катовице Костенюк была единственной россиянкой. Польша тогда закрыла въезд для граждан РФ, но Костенюк из-за двойного гражданства отказать не смогла.

Александра давно живет в Париже (вместе с мужем Павлом Трегубовым несколько лет назад они открыли Академию шахмат при Русском культурном центре французской столицы). Ездить на европейские турниры ей значительно легче, чем на азиатские. К тому же в последние годы она выражала недовольство отсутствие поддержки со стороны России. Особенно Костенюк обидело, что на родине практические не оценили ее многочисленные победы в 2021 году.

Тогда Костенюк выиграла Кубок мира, чемпионат мира по быстрым шахматам, а также помогла сборной России выиграть золото онлайн-Олимпиады и командный чемпионат мира. Как итог — ФИДЕ признала уроженку Перми лучшей шахматисткой года: «17-летнему чемпиону мира по быстрым шахматам Нодирбеку Абдусатторову президент Узбекистана на днях в торжественной обстановке вручил внушительную госпремию и ключи от двухкомнатной квартиры. После победы на Кубке мира-2021 Ян-Кшиштоф Дуда был награжден государственной наградой, которую ему вручил лично президент Польши. После победы на чемпионате мира-2008 я получила поздравительные телеграммы от президента и премьер-министра, а также государственную награду (медаль ордена «За заслуги перед Отечеством»). В этот раз — ничего», — писала в своих социальных сетях Костенюк.

Уход Костенюк сложно назвать рядовым. В 38 лет она по-прежнему входит в топ-10 женского рейтинга, близка к тому, чтобы обеспечить себе участие в турнире претенденток-2024, круто популяризирует шахматы на разных онлайн-платформах. Да и все последние успехи сборной России связаны с ее именем. Три золота на Всемирных шахматных олимпиадах (2010, 2012, 2014); две победы на командном чемпионате мира (2017, 2021); пять побед на командном чемпионате Европы (2007, 2009, 2011, 2015, 2017).

Но большая ли это потеря для сборной России прямо сейчас? Во-первых, мы отстранены от командных соревнований в турнирах под эгидой ФИДЕ. То есть сборная России не может принимать участие ни в одном командном турнире. Под вопросом и командный чемпионат Азии. Когда ФИДЕ снимет эти ограничения — не ясно. Во-вторых, ФШР уже объявила, что Александру в сборной заменит многократная чемпионка Белоруссии Ольга Баделько.

Ольга Баделько. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Достойная замена?

«Ольга — очень сильная, перспективная шахматистка, — отметил старший тренер женской сборной России гроссмейстер Сергей Рублевский. — Год от года она прибавляет в своем мастерстве, и, конечно же, она станет очень важным приобретением для нашей сборной и достойно заменит Александру Костенюк. Она уже проводит сборы вместе с нашей командой».

Баделько 20 лет, она является международным мастером и женским гроссмейстером, многократной чемпионкой Белоруссии в различных возрастных категориях, чемпионкой Европы до 16 лет. В ФШР пояснили, что спортсменка сменила федерацию осенью 2021 года. Сейчас уроженка Могилева находится в процессе оформления российского гражданства.

«Я буду очень рада выступать за сборную России, это одна из сильнейших команд мира, в которую очень непросто попасть, — рассказала Ольга Баделько. — В России большая конкуренция, и за место в сборной нужно бороться. Надеюсь, что все технические вопросы благополучно решатся и я смогу выступать на соревнованиях в составе сборной. Тем более что переход в Азию должен принести нам новые турниры, в том числе командные».

В рейтинге ФИДЕ Баделько идет на 41-м месте. На взрослом уровне она пока не может похвастаться крупными победами. Ольга была победительницей клубного чемпионата Европы, клубных чемпионатов России в составе команды «Южный Урал». В ноябре 2021 года в Риге она заняла седьмое место на турнире «Большая женская швейцарка ФИДЕ». На ЧМ-2022 по быстрым шахматам в Алма-Аты Баделько стала восьмой в блице, набрав 11 очков в 17 турах. Из россиянок выше результат показали только Екатерина Лагно (шестое место) и Полина Шувалова (бронза).

«Она одна из самых талантливых юниорок мира, — отметил «СЭ» исполнительный директор ФШР Александр Ткачев. — Со следующего года Ольга будет выступать за сборную России. Что касается ухода Костенюк — это ее решение. Мы никак не могли на него повлиять. Не думаю, что это потеря. Безусловно, никто не умиляет заслуг Костенюк, но есть молодые спортсмены, которые придут ей на смену».

Сейчас Баделько выступает на чемпионате Европы-2023 среди мужчин. В трех турах она набрала два очка.