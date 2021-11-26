Карлсен был не в форме. Но выиграть у него Непомнящий не смог

В первой партии чемпионского матча в Дубае зафиксирован ожидаемый мирный исход.

Матч за звание чемпиона мира. Первая партия

Ян Непомнящий (Россия) — Магнус Карлсен (Норвегия) — 0,5:0,5

У Карлсена и Непомнящего богатая история противостояния и даже совместной работы в начале 2010-х, о чем вспоминал Ян на пресс-конференции. Треш-тока на ней не получилось, хотя перед матчем в интервью норвежец сделал несколько попыток потроллить соперника. Например, сказал, что предыдущие соперники в борьбе за корону были сильнее. Россиянин ответил журналистам в Дубае: «Он же должен был что-то сказать». Бывало, что Непомнящий и Карлсен хохотали во время своих партий — потому что в соседнем зале было заседание, откуда постоянно аплодировали и кричали прямо в такт обычным скучным ходам мастеров.

Или Карлсен по привычке опаздывал к началу и делал первый ход на исходе минуты.

Сейчас он тоже вошел в зал позже, но к церемонии открытия успел. Непомнящий заметно нервничал, разрядить его попытался российский президент ФИДЕ Аркадий Дворкович. С улыбкой он посоветовался с Яном, какой символический первый ход сделать. Тот, видимо, ответил в стиле Остапа Бендера про е2-е4. А когда вошел местный шейх включить часы, не стал убирать пешку, а задумчиво хлопнул по кнопке. Так что если Непомнящий выиграет, то можно сказать, что на сотые доли процента к этому причастен Дворкович.

Карлсен пожертвовал качество, но выиграл инициативу

Стороны разыграли испанскую партию, и до 14-го хода новинок не было, пока Ян не сделал после рокировки ход королем на f1. Тем не менее к тому времени на доске складывалась ничейная игра. У россиянина было преимущество в пешку, но отсутствовала инициатива, а черные получили солидную компенсацию и удачно расположили слонов. Непомнящий, да и Карлсен были не против разменять ферзей, что произошло очень стремительно. Компьютер насчитал у белых перевес 0,3, что, считай, равно нулевому добытому преимуществу за партию. А по времени у норвежца было преимущество минут в 25 — он подходил к доске, чтобы переставить фигуру, наш гроссмейстер крепко задумывался и прокручивал в голове варианты.

Непомнящий — Карлсен.

Несколько раз аудиторию путал компьютер — сразу на нескольких стримах жаловались, что-то и дело Карлсен и Непомнящий делают самоубийственные ходы, которые потом ожидаемо не подтверждались.

Карлсен наконец-то вернулся за стол подумать, Непомнящий гуляет за его спиной.#MagnusNepo pic.twitter.com/vxIBZmCzh2 — Lublineс93 (@Lublinec931) November 26, 2021



До 30-го хода в любом случае предлагать ничью нельзя — она может произойти только в результате повторения ходов или недостатка материала. Поэтому Ян упорно продолжал думать и крутить варианты — позиция у него выдалась богатая.

Карлсен проглядел мат, но его бы не нашел никто

На 21—22-м ходах последовал массовый размен — с доски исчезли оба черных слона, центр оголился, но Карлсен сдвоил пешки Непомнящего по линии f. Партия переходила в эндшпиль.

Непомнящий — Карлсен.

Карлсен тут же попробовал активизировать игру, отправив вперед коня, но нарвался на ответ — и крепко задумался. За ближайшие два хода он догнал и перегнал по времени Непомнящего, а по выражению лица стал самым хмурым человеком в Дубае. Правда, интересными гримасами сегодня отличался и игрок сборной ФШР.

Коня пришлось уводить, но в целом игра оставалась ничейной — белые были зажаты, черные просто ждали. Позицию для Магнуса многие специалисты называли излюбленной, и в первой партии он абсолютно не собирался лететь сломя голову за победой. Оба молодых гроссмейстера честолюбивые и скорее атакующие, и надежда на прорыв оставалась. В какой-то момент компьютер даже нашел мат в пять ходов за черных, но нашел бы его только очень нестандартно мыслящий разум homo sapiens.

Непомнящий после столкновения пешек на ферзевом фланге еще и лишился материального преимущества, и за счет пешечной структуры его позиция стала даже сильнее. Но чемпион сделал несколько «странных» ходов, по выражению другого чемпиона Владимира Крамника, и не стал бороться за победу.

В данной позиции была зафиксирована ничья.



Ничья в первой партии для претендента — не так уж плохо, но лучше бы на жеребьевке достался шарик с черными лепестками. Карлсен пока явно не в форме, и во второй партии можно было бы развить успех. В субботу же начинать будет норвежец. Вряд ли он доволен тем, что произошло на старте матча, и можно ожидать большей активности. Тем более что в рапиде и блице Непомнящий хорош, и делать 12 (а теперь 14) ничьих, как с Каруаной в 2018-м, Магнусу совсем ни к чему.