Два сенсея. Что дали Непомнящему занятия с Дохояном и Разуваевым

О тренерах российского претендента на мировую корону рассказывает гроссмейстер Дмитрий Кряквин.

В Астане продолжается битва за шахматную корону между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дином Лижэнем. После семи партий наш соотечественник вышел вперед — 4:3.

Сегодня мы продолжаем вспоминать замечательных тренеров, которые обучали юного Яна игре в позициях с нестандартным соотношением материала, умению бороться «на флажках» при нехватке времени и передававших многие другие шахматные мудрости.

Напомним, что 2023 год указом президента России объявлен Годом педагога и наставника. В четвертой части цикла публикаций гроссмейстер Дмитрий Кряквин рассказывает об Юрии Дохояне и Юрии Разуваеве.

Юрий Рафаэлович Дохоян (1964-2021; годы работы с Я. Непомнящим 2006-2010) — международный гроссмейстер, заслуженный тренер России, сеньор-тренер ФИДЕ. Тренер тринадцатого чемпиона мира Гарри Каспарова (внесен в реестр иностранных агентов), в 2006-2011 годах — старший тренер женской сборной России, в 2011­-2015 годах — старший тренер мужской сборной России.

Юрий Дохоян родился в селе Зыряновка Алтайского края. Как шахматист он сформировался в знаменитом шахматном интернате в Москве и на сессиях школы Тиграна Петросяна. После интерната Дохоян окончил шахматное отделение ГЦОЛИФК (московского института физкультуры). К этому времени пришли первые серьезные успехи: Дохоян стал серебряным призером Всесоюзного турнира молодых мастеров и победил на международном турнире в Бухаресте (1986).

Юрий Дохоян. ФШР

В конце 1980-х годов Дохоян завоевал звание гроссмейстера, которое было присвоено за победы на турнирах в Пловдиве и Вейк-ан-Зее (группа В). Были у него и другие успешные выступления, но в середине 1990-х годов Юрий Дохоян начал сотрудничество с Гарри Каспаровым. После этого он прекратил турнирные выступления и сосредоточился на тренерской работе.

Более 10 лет Юрий Дохоян проработал с Гарри Каспаровым, и это были исключительно успешные годы в карьере обоих. 13-й чемпион мира ставил рекорд за рекордом, а его секундант постепенно превратился в одного из самых авторитетных наставников в шахматном мире. Сеньор-тренер ФИДЕ (2007), заслуженный тренер России.

После того как Гарри Каспаров завершил профессиональную шахматную карьеру, Юрий Дохоян начал тренировать сестер Косинцевых, а затем возглавил российскую женскую сборную. Через некоторое время его подопечным стал Сергей Карякин, сменивший украинское гражданство на российское.

Юрий Дохоян. ФШР

Как главный тренер женской сборной России Юрий Дохоян добился абсолютного успеха: под его руководством команда завоевала победу на Олимпиаде 2010 года, выиграв все матчи. Однако Юрий Дохоян, известный своим максимализмом, продолжал ставить перед собой и своими учениками новые, самые серьезные задачи. На чемпионате Европы 2011 года в Греции женская сборная добилась очередной убедительной победы: только один матч завершился вничью, при этом все прямые конкуренты были обыграны.

После этого Юрий Дохоян получил новое назначение — с конца 2011 по 2015 год он возглавлял мужскую сборную России. На Олимпиаде 2012 года в Стамбуле наша команда под руководством Дохояна разделила первое-второе место со сборной Армении, но по коэффициенту осталась второй. На командном чемпионате Европы в Варшаве (ноябрь 2013 года) Россия заняла третье место, а вскоре после этого выиграла золото командного чемпионата мира в Анталии. Наконец, на Олимпиаде в Тромсё (август 2014) вошла в дележ вторых-пятых мест, но по дополнительным показателям осталась четвертой.

С 2015 года Юрий Дохоян персонально работал с рядом ведущих шахматистов страны, в первую очередь с Сергеем Карякиным, который стал обладателем Кубка мира-2015 и победителем турнира претендентов 2016 года. Опекал одного из самых перспективных гроссмейстеров России Андрея Есипенко.

Юрий Рафаэлович Дохоян скончался 1 июля 2021 года в Москве от коронавируса.

Юрий Дохоян, Владимир Крамник и Ян Непомнящий. ФШР

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C 2011 года Ян начал выступать за сборную страны на крупнейших турнирах и вскоре стал одной из главных ударных фигур команды под красно-сине-белым флагом, которую возглавлял Юрий Дохоян — харизматичный, требовательный тренер, который с огромным азартом и энергией не только готовил подопечных к партии, но и играл с ними в футбол, занимался спортом, настраивал на грядущие матчи.

Непомнящий провел с Дохояном несколько очень насыщенных и полезных тренировочных сборов, давших ему многое для штурма мирового олимпа.

«Это Человек с большой буквы. Мы многому у него научились. Это была большая честь работать с ним в рамках сборной. Мы начинали эту работу на Олимпиаде в Стамбуле-2012, когда поделили первое место, потом был триумф на чемпионате мира в 2013-м, когда выиграли золото с командой. Юрий Рафаэлович Дохоян — тот человек, который умел сплачивать вокруг себя коллектив, умел мотивировать людей на высокие достижения» (Владимир Поткин).

Юрий Разуваев. из архива «Шахматного обозрения-64»

Юрий Сергеевич Разуваев (1945-2012; годы работы с Я. Непомнящим 2008-2012) — международный гроссмейстер, заслуженный тренер РСФСР, победитель Кубка европейских чемпионов и чемпионата мира среди молодежи, чемпион Спартакиады народов СССР, участник «Матча века» (1984) в составе сборной СССР.

Историк по профессии (окончил исторический факультет МГУ), он проявил себя не только как шахматист, но и как вдумчивый тренер и талантливый шахматный журналист. Разуваев с успехом выступал во многих соревнованиях. Был участником нескольких всесоюзных чемпионатов в 1970-1980-х годах, чемпионом Спартакиады народов РСФСР, в составе «Буревестника» — победителем розыгрыша Кубка европейских клубных команд, а в составе сборной СССР выиграл молодежный командный чемпионат мира. В 1984 году участвовал в матче советской сборной с командой шахматистов «остального мира»: на восьмой доске сыграл вничью (2:2) с Хюбнером.

В активе Разуваева победы на международных турнирах в Дубне и Полянице-Здруй (1979), Залаэгерсеге (1981), Лондоне (1983), Дортмунде (1985), Юрмале (1987), призовые места во многих других соревнованиях.

Еще в 1976 году Разуваеву было присвоено звание заслуженного тренера РСФСР. Он работал вместе с Карповым, когда 12-й чемпион мира шел к завоеванию титула, был тренером сборной команды СССР на чемпионатах Европы и Всемирной шахматной Олимпиаде 1980 года, затем — тренером сборной России. В 1990-е годы тренировал сборную Италии. Среди его учеников — чемпионка мира Александра Костенюк и чемпион Европы Евгений Томашевский. Разуваев много лет возглавлял Тренерский комитет ФИДЕ и по праву считался одним из самых авторитетных тренеров мира.

Юрий Разуваев. ФШР

Юрий Сергеевич был талантливым популяризатором шахмат, автором нескольких книг, в том числе одной из лучших книг серии «ВШМ», посвященной творчеству Акибы Рубинштейна, а также многочисленных статей, касающихся шахматного образования.

Входил в состав попечительского совета Российской шахматной федерации. В последние годы жизни Разуваев большое внимание уделял школьным шахматам и проекту «Шахматные надежды России», руководителем которого он являлся.

Юрий Сергеевич Разуваев скончался 21 марта 2012 года после тяжелой продолжительной болезни.

из архива «Шахматного обозрения-64»

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Ян также не раз присутствовал на лекциях Юрия Разуваева, тренировавшего сборную СССР и сборную России, курировавшего целый ряд молодых талантов страны. Один раз было организовано индивидуальное занятие, из которого юный шахматист тоже извлек немало уроков.

«Сейчас ведущие шахматисты мира, можно сказать, проходят испытание компьютером. И многие попадают под его влияние. Таких у нас в шутку называют «мастерами машинного доения». И только таланты, имеющие свои оригинальные и масштабные идеи, сохраняют лицо. Так вот, в этом смысле у Непомнящего все в порядке. Я активно поддерживал включение Яна в сборную России — ей нужна была свежая кровь» (Юрий Разуваев).