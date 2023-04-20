«Лижэнь упустил верный шанс сравнять счет. Впереди еще вагон борьбы». Мнение тренера сборной России о матче за шахматную корону

Сергей Рублевский — о стратегии претендентов, «борьбе пиджаков» и шаткой позиции фаворита.

Восьмая партия матча на первенство мира получилась, пожалуй, самой яркой с точки зрения перепадов. Оба гроссмейстера допустили по серьезной ошибке, и в итоге все пришло к равенству. За Яна было особенно тревожно. На 21-м ходу у Непомнящего был ровно один путь для поддержания равенства, и он его не нашел. Дин явно готовился к такой реакции и немедленно воспроизвел на доске первую линию компьютера. Оценка в пользу Лижэня составляла «плюс пять». Гигантское преимущество. Все комментаторы матча в один голос говорили, что на 99 процентов счет в матче вновь станет равным.

Но пятой результативной партии подряд не случилось. Дин ответил своим зевком. Китаец не стал забирать бесплатную ладью, решив спрятать своего короля — ход королем на d1 в приведенной позиции оказался грубейшей ошибкой! Оценка компьютера устремилась к нулю. А у обоих гроссмейстеров осталось всего по 20 минут до контроля. Ожидался очень горячий цейтнот, но после прохождения контроля дым быстро рассеялся: после размена ферзей белые вернули лишнюю фигуру, чтобы нейтрализовать связанные проходные черных, и в равном ладейном окончании соперники согласились на ничью. Черные наконец-то не проиграли. Счет стал 4,5 — 3,5 в пользу россиянина. Таким образом, Ян набрал уже больше очков, чем за 11 партий с Магнусом Карлсеном в Дубае.

Итоги партии «СЭ» попросили подвести тренера сборной России Сергея Рублевского, комментировавшего партию.

От Яна мало что зависело

— Насколько Яну сегодня повезло с ответным зевком Лижэня?

— Безусловно, все шло к тому, что белые должны были победить. Дин был чрезвычайно близок к тому, чтобы сравнять счет в матче. От Яна мало что зависело. Да, его можно похвалить за ход ферзь h4. Он завязал борьбу, а дальше без помощи Лижэня не обошлось. После этого партия стала катиться в другую сторону, и Яну удалось удержаться. На мой взгляд, это большая заявка на победу в матче. Потому что черным наконец-то удалось устоять. Мне это очень импонирует. В Астане у белых почему-то большой перевес во всех партиях.

— Вам импонирует такое развитие матча? Или столь слабая игра в защите у обоих претендентов не очень интересна профессионалам?

— Если бы я присутствовал на матче в роли секунданта, то был бы недоволен тем фактом, что черные не могут уровнять. Обычно в матчах на первенство мира белые не могут получить приятную позицию, потому что соперник все отлично анализирует и легко сводит все к ничьей. Я же рассуждаю как комментатор и любитель шахмат. Матч реально очень интересный, драматичный. Он точно войдет в историю.

Еще он очень интересен с точки зрения медийности. Игроки стали анализировать позиции после партий, нормально общаются, перестали уходить в комнаты отдыха, чтобы продумывать ходы. «Борьба пиджаков» очень сильно портила ТВ-картину. Сейчас очень приятно наблюдать за их борьбой.

— Интересно комментировать такой матч?

— Я бы сказал, что очень сложно. Все партии непростые для восприятия.

— В матче за мировую корону 2010 года между Виши Анандом и Веселином Топаловым в Софии тоже было сыграно пять результативных партий. Можно провести какую-то параллель?

— Очень сложно, шахматы поменялись. С появлением мощных движков стали гораздо более консервативными. Плюс для меня Ананд намного выше как шахматист, чем Топалов. В том матче мне все было ясно. Здесь мне совершенно ничего не ясно. Да, сейчас у Яна есть перевес. Да, он был фаворитом перед матчем. Но в итоге мы не видим существенной разницы. Действительно, встречаются второй и третий номер рейтинга. Оба заслужили побороться за корону. Впереди нас еще ждет вагон борьбы.

Ян Непомнящий в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Фото Reuters

Мы наблюдаем открытый футбол, где нет смысла играть на удержание счета

— Как бы вы описали стратегии претендентов?

— Думаю, Дин продолжит постоянно менять варианты белым цветом. Непомнящий будет повторять ход е4. Все уже поняли, что там Дин ищет пятый угол, имеет реальные проблемы. Белые получают удобную позицию или играют с перевесом. Скорее всего, такая тенденция сохранится.

— После седьмой партии Владимир Крамник сказал, что Лижэнь, скорее всего, прекратит борьбу. После восьмой, можно сказать, что он по-прежнему в порядке?

— Он в порядке и может стать проблемой для Яна. Хоть и упустил серьезнейший шанс в восьмой. Но, думаю, шансы у китайского гроссмейстера сравнять счет еще будут.

— Что делать Непомнящему в такой ситуации?

— Надо закреплять успех. Иначе результат останется неясным. Матч уже вышел из той колеи, когда можно отстоять свое преимущество, сделав много ничьих. Это не пройдет. Мы наблюдаем открытый футбол, где нет смысла играть на удержание счета. И гроссмейстеры уже не перестроятся. Будут биться до конца, искать шансы на победу в каждой партии. Тем интереснее.

— Есть мнение, что в этом матче мы видим типичные онлайн-шахматы: дебют на авось, катаем как можем, если хуже, можно сдаться и катать новую. Защищаться люди не хотят от слова «совсем», может, и не могут уже. Неужели пандемия и переход гроссмейстеров в онлайн так изменили игру?

— Я не согласен с таким мнением. Да, шахматы ушли в онлайн. Но в онлайн-турнирах игроки не показывают никаких дебютных идей. Такие партии видно за километр. В Астане такого точно нет.

Дин Лижэнь в восьмой партии матча за мировую шахматную корону. Фото Reuters

Слитые заготовки?

Есть еще один момент, который обязательно стоит отразить в контексте восьмой партии. Похоже, все заготовки Дина к матчу за корону с Непомнящим утекли в сеть.

Оказалось, что не так давно были найдены два аккаунта на lichess с небольшими рейтингами, чьи партии полностью отражают подготовку Лижэня к матчу, в том числе дебют восьмой партии. «Если команде Непомнящего удалось заснайпить дебютную подготовку до начала матча, то это просто... вот такие они, шахматы XXl века. Команда Дина будет вынуждена выстраивать новый дебютный репертуар буквально за один день», — сказал в эфире Levitov Chess обладатель Кубка мира, восьмикратный чемпион России Петр Свидлер.

Журналисты на пресс-конференции спросили об этой утечки самого Дина.

«Я не знаю. Не понимаю, о чем вы говорите», — дипломатично ответил китаец.