Теперь Непомнящий явный фаворит матча. Мнение Карякина

Вице-чемпион мира — о победе россиянина в седьмой партии матча за мировую шахматную корону.

Вице-чемпион мира Сергей Карякин продолжает комментировать специально для «СЭ» матч на первенство мира между россиянином Яном Непомнящим и китайским гроссмейстером Дин Лижэнем. Сергей рассказывает о самой пока драматичной седьмой партии этого увлекательного поединка.

— Нужно признать, что сегодня удача была на стороне Яна, — рассказывает Карякин. — Он, как обычно, действовал быстрее своего соперника, но игра развивалась неровно. Сама партия была не самого высокого качества, но при этом невероятно интересная, и напряжение сохранялось до самого конца. Непомнящий играл быстрее, а Дин так и не смог уловить этот ритм. Это, когда нужно быть быстрым и точным, находить правильное продолжение. Как правило, это состояние приходит к тебе, когда ты в хорошей форме, но после седьмой партии видно, что форма китайца далека от идеала. И это обстоятельство позволяет испытывать сдержанный оптимизм поклонникам Яна.

Что касается самого поединка, то он был очень насыщенным. Первым же свои ходом Дин удивил россиянина, избрав французскую защиту, которая не является основным оружием Лижэня. Но учитывая, что секундант Дина — известный венгерский гроссмейстер Рихард Раппорт, то все встает на свои места. Раппорт — один из главных современных специалистов по этому дебюту. Команде Яна нужно быть постоянно начеку, потому что Дин показывает, что он готов выбирать «кривые» схемы в стиле венгра.

FIDE

Никакого преимущества по дебюту россиянин не получил. Но продолжал играть очень быстро, даже когда позиция начала обостряться. При этом в какой-то момент китаец перехватил инициативу, и чаша весов стала склоняться в его пользу. То, что у Дина был перевес, не вызывает сомнений. Вопрос: насколько сильный? Ответ подскажет только мощный компьютер. Но сейчас это имеет только теоретическое значение, потому что, попав в жесточайший цейтнот, Лижэнь за несколько ходов развалил свою позицию. Оставив себе на сорок с небольшим секунд восемь ходов на контроле, он все зевнул, отдал все фигуры и проиграл.

Понятно, что это поражение связано только с цейтнотом и контролем. Если честно, мне неясно, почему в матче на первенство мира нет добавления при каждом ходе. В классику это было бы логично и привычно. С другой стороны, Дин — профессионал, и все в равных условиях. Он обязан был адаптироваться к контролю.

Теперь я считаю, что Ян явный фаворит. Дину опять нужно отыгрываться, тем более что в среду будет спасительный для Непомнящего выходной. Матч близится к экватору, и каждое очко становится на вес золота. Дин не сможет постоянно отыгрываться, поэтому мне думается, что на данный момент шансы Непомнящего очень велики.