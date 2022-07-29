Какой будет шахматная олимпиада без фаворитов? Не увидим ни Россию, ни Китай

Стартующий в Индии турнир дважды переносили из российских городов, а теперь он омрачен политическими демаршами.

Главный командный турнир в мире шахмат возвращается в офлайн спустя четыре года — предыдущая олимпиада в традиционном формате прошла еще в 2018 году в грузинском Батуми. Следующую через два года должен был принять Ханты-Мансийск, у которого на выборах в 2015-м не оказалось конкурентов. Но в ноябре 2019 года новый глава ФИДЕ Аркадий Дворкович объявил, что по просьбе российской стороны турнир перенесен в Москву, а в столице Югры остается только первая в истории паралимпиада.

Организовать олимпиаду в намеченные сроки в 2020 году помешал коронавирус. Из-за него два года международная федерация проводила онлайн-турниры, на которых дважды побеждали россияне. А в феврале нынешнего года Москву лишили и олимпиады, и конгресса ФИДЕ. 15 марта было объявлено, что они впервые в истории пройдут в Индии — местом проведения соревнований выбрали Ченнай.

Игра в шахматы. Фото Global Look Press

Олимпиаду в Индии открыл Сталин

Значение этого турнира для Индии можно оценить хотя бы по тому, что страна организовала эстафету олимпийского огня, ранее никогда не проводившуюся. За 40 дней факел посетил 75 городов страны и прибыл на стадион имени Джавахарлала Неру в Ченнае. Там накануне состоялась яркая церемония открытия, которую в прямом эфире транслировали ведущие индийские телеканалы. На арене присутствовали премьер-министр Индии Нарендра Моди и главный министр штата Тамилнад Мутхувел Карунанидхи Сталин.

— Уверен, что это событие изменит шахматы в Индии, сделает их в десять раз значительнее, — сказал на открытии Дворкович. — Мы едины, мы одна семья и останемся такими навсегда.

При этом шахматная семья на нынешней олимпиаде недосчиталась сразу нескольких очень важных членов. Прежде всего, это сборные России, которых не допустили до участия вместе с представителями Белоруссии. В период с 1952 по 2002 год команды СССР и России не выиграли только две олимпиады в середине 1970-х. В XXI веке позиции российской школы стали не такими прочными, но отечественные шахматисты за последние восемь турниров трижды становились вторыми и дважды — третьими, причем несколько раз до победы не хватало всего ничего.

Болельщики ждали, что россияне победят на домашней олимпиаде. Но теперь она проходит в другой стране и без нас. Вместе с россиянами от участия отстранены и представители Белоруссии. Также нельзя не упомянуть, что олимпиаду пропустят и еще одни фавориты — команды Китая не поехали в Индию из-за действующих в стране коронавирусных ограничений.

Таким образом, зрители не увидят на олимпиаде никого из будущих участников матча за мировую шахматную корону — ни Яна Непомнящего, ни Дин Лижэня. Женский же турнир лишился шести игроков первой десятки мирового рейтинга. Это россиянки Александра Костенюк, Александра Горячкина и Екатерина Лагно и три китаянки — лидер рейтинга Хоу Ифань, действующая чемпионка мира Цзю Вэньцзюнь и Тань Чжоньи.

Ну и буквально накануне старта от выступления на олимпиаде по политическим причинам отказались команды Пакистана. Руководству этой страны не понравилось, что эстафета олимпийского огня прошла по спорным территориям Кашмира, который пакистанцы считают своим.

Фабиано Каруана. Фото Global Look Press

Дрим-тим из легионеров

Из других известных шахматистов, кого бы мы могли увидеть в Ченнае, на олимпиаде не выступят бывший чемпион мира Вишванатан Ананд, который будет лишь тренером индийской сборной, и азербайджанец Теймур Раджабов, после недавнего турнира претендентов переболевший ковидом. Сборная Франции выбыла из числа фаворитов, разом лишившись Максима Вашье-Лаграва и Алирезы Фируджи.

В таких условиях безоговорочным претендентом номер один на победу будет сборная США, которую уже называют дрим-тим по аналогии с баскетболом. Любопытно, что американская команда включает только натурализованных игроков: Фабиано Каруана, Левон Аронян и Уэсли Со стоят в топ-10 мирового рейтинга, компанию им составит Лейнер Домингес. Звездно-полосатая сборная выглядит на порядок сильнее конкурентов и вряд ли отдаст кому-то первое место.

За второе попробуют побороться хозяева, обладающие ровным составом во главе с Пенталой Харикришной, и Норвегия, за которую сыграет сам Магнус Карлсен. Вот только хватит ли класса его партнеров, чтобы добраться до пьедестала?

Также в число претендентов на награды входят команды Азербайджана, Испании, где на первой доске много лет играет бывший россиянин Алексей Широв, и Польши, за которую выступает обладатель Кубка мира-2021 Ян-Кшиштоф Дуда.

У женщин в отсутствие китаянок и россиянок лидером по рейтингу стали хозяйки во главе с Хумпи Конеру. Серьезно выглядит и украинская команда, за которую сыграют сестры Мария и Анна Музычук, а также Анна Ушенина.

Также будут бороться за медали сборная Грузии, где на первой доске играет представительница первой десятки рейтинга Нана Дзагнидзе, и Польши. В польской команде лидером является бывшая россиянка Алина Кашлинская. Чемпионка Европы-2019 давно замужем за польским гроссмейстером Радославом Войташеком и в мае нынешнего года сменила спортивное гражданство.