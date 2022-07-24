«Непомнящему надо отслужить молебен после решения Карлсена. Иначе бы его дисквалифицировали». Мнение Морозевича

Двукратный чемпион России уверен, что ФИДЕ сейчас не нужен русский чемпион мира.

На этой неделе в Москве завершился Moscow Open 2022, в рамках которого впервые прошел «Турнир звезд» с участием известных российских гроссмейстеров. В финале Сергей Карякин обыграл Александра Грищука, взяв верх черными фигурами в решающей партии армагеддон (6 минут у игрока с белыми фигурами, 5 минут с добавлением 3 секунд после 60-го хода у игрока черными). Поединок за третье место между Александром Морозевичем и Анатолием Карповым прошел по аналогичному сценарию: обе основные партии завершились вничью, а в армагеддоне белыми сильнее оказался Морозевич. По итогам выступления на турнире двукратный чемпион России (1998, 2007), трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад (1998, 2000 и 2002), экс-второй номер рейтинга ФИДЕ поделился с «СЭ» своим мнением о главном событии в мире шахмат — отказе 16-го чемпиона мира Магнуса Карлсена от пятой защиты титула.

Об отказе Карлсена

— Яну надо отслужить молебен после такого решения норвежца. Возможно, я пессимист, но мне кажется, что второй матч Карлсен — Непомнящий не состоялся бы ни при каких обстоятельствах. Его просто не захотели бы организовывать. Время бы шло, Магнус тянул бы с подписанием контракта, а ФИДЕ ни за что бы не решились отобрать у него титул. Если бы Карлсен все же согласился играть с Немпомнящим, то с нашего гроссмейстера потребовали бы подписать какие-нибудь бумаги, в которых он бы заявил, что он категорически против международной политики России. Или ему бы надо было доказать, что его родной Брянск находится в США. Если бы он занял любую другую, нейтральную позицию, то его ждала бы дисквалификация. Обеспечить победу Карлсена в матче невозможно. А победа Непомнящего бы поставила всех в трудное положение — ФИДЕ сейчас не нужен русский чемпион мира.

Выборы главы ФИДЕ

— Честно, я не слежу за развитием событий, но если победу на выборах одержит не Аркадий Дворкович, то можно допустить, что Карлсен передумает оставлять корону. Все-таки он еще не подписывал никаких документов об отказе от звания чемпиона мира, как правильно заметил Анатолий Карпов. Поэтому пока преждевременно говорить о том, что матч Непомнящий — Дин Лижэнь точно состоится.

Сила Лижэня

— На протяжении последних шести-семи лет китайский гроссмейстер показывает стабильно высокий уровень игры. Постоянно находится в топ-3, топ-5 рейтинга ФИДЕ, хорошо проявляет себя на крупных турнирах. Имел впечатляющую серию из 100 партий без поражений. (С 10 августа 2017 по 10 ноября 2018 года китайский гроссмейстер не проигрывал ни одной классической партии. Эта беспроигрышная серия составила ровно 100 партий и закончилась на турнире в Шэньчжоу, где Дин проиграл Максиму Вашье-Лаграву. — Прим. «СЭ».) Так что Яна сложно назвать фаворитом матча (если он состоится), даже с учетом его победы на турнире претендентов-2022. К тому же велика вероятность, что матч будет проходить в Китае, а играть там очень непросто.

О «Турнире звезд»

— В турнире играли два действующих игрока и два ветерана. Поэтому не удивительно, что Карякин и Грищук боролись за победу, а мы с Карповым — за третье место. Подход и настрой был максимальным, но при принятии решений не хватило игровой практики на высоком уровне. Все-таки в последнее время мало провожу официальных партий. Тем не менее получил приятные ощущения от встречи с гроссмейстерами, которых отлично знаю. Самая запоминающаяся партия? С Грищуком получились зрелищные партии. Первую сыграли вничью, во второй я намеренно шел на риск. Старался выиграть партию. Было солидное движение, и в одном из моментов мне повезло.

О форме Карпова

— Да, возраст дает о себе знать, он может сделать ошибку, которую раньше бы себе не позволил. Но с ним всегда интересно играть, и это не про результат. После каждой партии с Анатолием Евгеньевичем извлекаешь маленький урок. Когда он зовет менять поиграть, то я всегда соглашаюсь. В период с 2001 по 2019 год мы сыграли с ним около тысячи товарищеских партий. Большинство у меня сохранилось, но я не могу их опубликовать без разрешения Карпова.