Карлсен готов играть за корону только с Фируджей. Кто этот иранский гений и почему он представляет Францию
16-й чемпион мира Магнус Карлсен буднично провел свою четвертую защиту титула в Дубае. Норвежец не радовался выигранным партиям у Яна Непомнящего и был максимально корректен на пресс-конференциях. На этой неделе мы узнали, с чем было связано такое поведение 31-летнего норвежца. Ему банально стало скучно в шахматном мире, где он властвует с 2013 года. «Возможно, эти слова многих разочаруют, — цитирует VG Карлсена. — Если кто-то другой, кроме Алирезы Фируджи, выиграет турнир претендентов-2022, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира. На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Непомнящим. — Прим. «СЭ») должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные. Но это не значит, что я оставляю шахматы. Просто я могу попытаться добиться гораздо больше».
Превзошел рекорд Карлсена
Фируджа уже отобрался на турнир претендентов, выиграв турнир «Большая швейцарка», который проходил в ноябре в Риге. Иранец смог опередить многих известных гроссмейстеров, включая предыдущего соперника Карлсена в матче за шахматную корону Фабио Каруана (американец занял второе место и тоже получил путевку в претендентский). Он состоится летом 2022 года. Кроме Фируджи и Каруаны путевки туда себе обеспечили Ян Непомнящий (как претендент на корону), Ян-Кшиштоф Дуда и Сергей Карякин (как финалисты Кубка мира-2021) и Теймур Раджабов (победитель Кубка мира-2019 отказался играть на турнире претендентов-2020 из-за сложной эпидемиологической ситуации и в итоге получил wildcard от ФИДЕ на следующий претендентский). Имена еще двух участников станут известны по итогам трех этапов «Гран-при ФИДЕ» в начале апрель.
Фиружа станет всего третьим шахматистом в истории, который сыграет в турнире претендентов, не достигнув возраста 20 лет. Летом следующего года ему будет 19. Как и в свое время было 10-му чемпиону мира Борису Спасскому; 11-й чемпион мира Роберт Фишер сыграл в претендентском в рекордные 16 лет.
Но у Фируджи есть уже и свой крутой рекорд. В ноябре он стал самым молодым гроссмейстером в истории, кому удалось пробить рейтинг в 2800 очков. Алиреза получил рейтинг 2804 в возрасте 18 лет и 5 месяцев. Ранее рекордсменом был Карлсен, добравшийся до заветной отметки незадолго до своего 19-летия. Интересно, что за месяц Фируджа переместился в рейтинге ФИДЕ с 14-го места на второе.
— Фируджа — главный талант поколения, — рассказал «СЭ» участник матча за шахматную корону-2012 Борис Гельфанд. — Подающим большие надежды он был давно, но за последний месяц он серьезно скакнул по рейтингу. И видно, что добился серьезного прогресса в игре. Это впечатляет, но, мне кажется, маловероятно, что в 19 лет Алиреза способен выиграть турнир претендентов. Посмотрим. Будет интересно наблюдать за ним в оставшиеся полгода до турнира претендентов и непосредственно на нем.
Ненавидит проигрывать норвежцу
Так почему Магнус хочет сыграть именно с Фируджей (сам он не стал раскрывать причины)? Возможно, из-за того, что тот раньше достиг отметки в 2800? Или что иранец обыгрывал его блиц (хотя это делали и более слабые шахматисты) и на различных платформах (Алиреза и Магнус сыграли бесчисленное количество партий на Chess.com, LiChess.org или Chess24.com)? Хотя в классические шахматы Карлсен выиграл у Фируджи четыре партии из четырех. Если говорить про блиц, то эксперты считают, что иранец входит в топ-3 (в компании с Карлсеном и Хикару Накамура).
Или что Фируджа действительно показывает прогрессивную игру (богатая фантазия, практически идеальный счет вариантов) и готов стать рок-звездой шахмат?
Алиреза очень ненавидит проигрывать. На чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве-2019 он уступил Карлсену (у иранца была более выгодная позиция, но на его часах кончилось время). Возмущенный таким развитием событий он кинул бутылку в зрительский зал. А после подал протест на свое поражение. А проиграв 16-му чемпиону мира армагеддон в Ставангере, разбросал свои фигуры по доске. Магнус в ответ только улыбнулся.
При этом Владимир Крамник подчеркнул, что Фируджа — очень коммуникабельный парень. И это большой плюс для претендента на корону.
— Уже в 15-16 иранец играл отличные партии, показывает очень зрелые шахматы, — рассказал «СЭ» Владимир Крамник. — Конечно, ему не хватало класса, но все остальное в его арсенале есть. Было лишь вопросом времени, что парень пробьется в элиту. К тому же Фируджа — приятный парень. Мы несколько раз разговаривали, и он показался мне чрезвычайно вежливым и очень коммуникабельным. Это очевидный плюс.
Бегство из Ирана
С детских лет карьеру Алирезы поддерживала Федерация шахмат Ирана. И Фируджа сполна оправдывал вложенные в него средства. Так, в 2016 году иранцы смогли выиграть у сборной России в финале юношеской олимпиады (за нашу сборную, кстати, выступал Андрей Есипенко), а в 2019 году своей искрометной игрой помог команде взять медаль на командном чемпионате мира. Плюс в Тегеране проводилось много коммерческих товарищеских турниров, куда приезжали почти все шахматные звезды. Поэтому со многими своими будущими соперника Алиреза сыграл, когда был еще юношей.
Но в декабре 2019 года Фируджа объявил, что больше не будет играть за Иран. Из-за позиции высших религиозных сил страны иранским гроссмейстерам запрещено играть с представителями Израиля. На представительном турнире в Германии Алиреза был вынужден отказываться от партий с израильским шахматистом, и это «поражение» стоили ему места на подиуме.
После этого Фируджа попросил ФИДЕ разрешения выступать под флагом международной федерации, а сам переехал жить во Францию (хотя иранцы долго уговаривали свою звезду вернуться). С 2021 года Алиреза выступает за Францию, где, по слухам, в подготовке ему помогают два известных гроссмейстера — Роман Эдуард и Себастьян Море.
Отметим, что это не первый случай, когда иранские гроссмейстеры просят политического убежища. Например, Сарасадат Хадемальшарьех отчислили из сборной и лишили стипендии только за то, что во время уже упомянутого чемпионата мира по рапиду и блицу в Москве она сняла платок. Уехали из страны и талантливые сестра и брат Деракшани.
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