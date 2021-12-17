Карлсен готов играть за корону только с Фируджей. Кто этот иранский гений и почему он представляет Францию

Алиреза великолепно играет в блиц, но готов ли он пройти мясорубку турнира претендентов в 19 лет?

16-й чемпион мира Магнус Карлсен буднично провел свою четвертую защиту титула в Дубае. Норвежец не радовался выигранным партиям у Яна Непомнящего и был максимально корректен на пресс-конференциях. На этой неделе мы узнали, с чем было связано такое поведение 31-летнего норвежца. Ему банально стало скучно в шахматном мире, где он властвует с 2013 года. «Возможно, эти слова многих разочаруют, — цитирует VG Карлсена. — Если кто-то другой, кроме Алирезы Фируджи, выиграет турнир претендентов-2022, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира. На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Непомнящим. — Прим. «СЭ») должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные. Но это не значит, что я оставляю шахматы. Просто я могу попытаться добиться гораздо больше».

Превзошел рекорд Карлсена

Фируджа уже отобрался на турнир претендентов, выиграв турнир «Большая швейцарка», который проходил в ноябре в Риге. Иранец смог опередить многих известных гроссмейстеров, включая предыдущего соперника Карлсена в матче за шахматную корону Фабио Каруана (американец занял второе место и тоже получил путевку в претендентский). Он состоится летом 2022 года. Кроме Фируджи и Каруаны путевки туда себе обеспечили Ян Непомнящий (как претендент на корону), Ян-Кшиштоф Дуда и Сергей Карякин (как финалисты Кубка мира-2021) и Теймур Раджабов (победитель Кубка мира-2019 отказался играть на турнире претендентов-2020 из-за сложной эпидемиологической ситуации и в итоге получил wildcard от ФИДЕ на следующий претендентский). Имена еще двух участников станут известны по итогам трех этапов «Гран-при ФИДЕ» в начале апрель.

Фиружа станет всего третьим шахматистом в истории, который сыграет в турнире претендентов, не достигнув возраста 20 лет. Летом следующего года ему будет 19. Как и в свое время было 10-му чемпиону мира Борису Спасскому; 11-й чемпион мира Роберт Фишер сыграл в претендентском в рекордные 16 лет.

Но у Фируджи есть уже и свой крутой рекорд. В ноябре он стал самым молодым гроссмейстером в истории, кому удалось пробить рейтинг в 2800 очков. Алиреза получил рейтинг 2804 в возрасте 18 лет и 5 месяцев. Ранее рекордсменом был Карлсен, добравшийся до заветной отметки незадолго до своего 19-летия. Интересно, что за месяц Фируджа переместился в рейтинге ФИДЕ с 14-го места на второе.

— Фируджа — главный талант поколения, — рассказал «СЭ» участник матча за шахматную корону-2012 Борис Гельфанд. — Подающим большие надежды он был давно, но за последний месяц он серьезно скакнул по рейтингу. И видно, что добился серьезного прогресса в игре. Это впечатляет, но, мне кажется, маловероятно, что в 19 лет Алиреза способен выиграть турнир претендентов. Посмотрим. Будет интересно наблюдать за ним в оставшиеся полгода до турнира претендентов и непосредственно на нем.

Ненавидит проигрывать норвежцу

Так почему Магнус хочет сыграть именно с Фируджей (сам он не стал раскрывать причины)? Возможно, из-за того, что тот раньше достиг отметки в 2800? Или что иранец обыгрывал его блиц (хотя это делали и более слабые шахматисты) и на различных платформах (Алиреза и Магнус сыграли бесчисленное количество партий на Chess.com, LiChess.org или Chess24.com)? Хотя в классические шахматы Карлсен выиграл у Фируджи четыре партии из четырех. Если говорить про блиц, то эксперты считают, что иранец входит в топ-3 (в компании с Карлсеном и Хикару Накамура).

1/2 — Alireza Firouzja a 16-year-old Iranian chess prodigy has beaten Magnus Carlsen world # 1 player in a SPEED chess competition. Carlsen was so impressed that invited him to next compete in Carlsen competition composed of the world's best 8 chess players and a prize of $ 250k pic.twitter.com/mFJ2S7wXVh — Firouz M. Naderi (@Firouz_Naderi) April 17, 2020

Или что Фируджа действительно показывает прогрессивную игру (богатая фантазия, практически идеальный счет вариантов) и готов стать рок-звездой шахмат?

Алиреза очень ненавидит проигрывать. На чемпионате мира по рапиду и блицу в Москве-2019 он уступил Карлсену (у иранца была более выгодная позиция, но на его часах кончилось время). Возмущенный таким развитием событий он кинул бутылку в зрительский зал. А после подал протест на свое поражение. А проиграв 16-му чемпиону мира армагеддон в Ставангере, разбросал свои фигуры по доске. Магнус в ответ только улыбнулся.

При этом Владимир Крамник подчеркнул, что Фируджа — очень коммуникабельный парень. И это большой плюс для претендента на корону.

— Уже в 15-16 иранец играл отличные партии, показывает очень зрелые шахматы, — рассказал «СЭ» Владимир Крамник. — Конечно, ему не хватало класса, но все остальное в его арсенале есть. Было лишь вопросом времени, что парень пробьется в элиту. К тому же Фируджа — приятный парень. Мы несколько раз разговаривали, и он показался мне чрезвычайно вежливым и очень коммуникабельным. Это очевидный плюс.

Бегство из Ирана

С детских лет карьеру Алирезы поддерживала Федерация шахмат Ирана. И Фируджа сполна оправдывал вложенные в него средства. Так, в 2016 году иранцы смогли выиграть у сборной России в финале юношеской олимпиады (за нашу сборную, кстати, выступал Андрей Есипенко), а в 2019 году своей искрометной игрой помог команде взять медаль на командном чемпионате мира. Плюс в Тегеране проводилось много коммерческих товарищеских турниров, куда приезжали почти все шахматные звезды. Поэтому со многими своими будущими соперника Алиреза сыграл, когда был еще юношей.

Ukraine won its maiden European Team Championship title. France had to settle for silver; Poland and Spain tied for third place, but the tiebreaks favoured the Polish, who earned bronze. pic.twitter.com/n6jsKb4joD — International Chess Federation (@FIDE_chess) November 22, 2021

Но в декабре 2019 года Фируджа объявил, что больше не будет играть за Иран. Из-за позиции высших религиозных сил страны иранским гроссмейстерам запрещено играть с представителями Израиля. На представительном турнире в Германии Алиреза был вынужден отказываться от партий с израильским шахматистом, и это «поражение» стоили ему места на подиуме.

После этого Фируджа попросил ФИДЕ разрешения выступать под флагом международной федерации, а сам переехал жить во Францию (хотя иранцы долго уговаривали свою звезду вернуться). С 2021 года Алиреза выступает за Францию, где, по слухам, в подготовке ему помогают два известных гроссмейстера — Роман Эдуард и Себастьян Море.

Отметим, что это не первый случай, когда иранские гроссмейстеры просят политического убежища. Например, Сарасадат Хадемальшарьех отчислили из сборной и лишили стипендии только за то, что во время уже упомянутого чемпионата мира по рапиду и блицу в Москве она сняла платок. Уехали из страны и талантливые сестра и брат Деракшани.