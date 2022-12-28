Карлсен в четвертый раз стал чемпионом мира по рапиду. Единственное поражение норвежец потерпел от россиянина

Артемьев преподнес главную сенсацию турнира, но смазал последнюю партию, главным открытием стал немецкий вундеркинд.

Чемпионат мира по рапиду в Алма-Ате выдался максимально зрелищным и богатым на сенсационные результаты, но победа все-таки досталась главному фавориту. Магнус Карлсен уверенно лидировал, но в последний день едва не упустил титул, проиграв в 11-м туре Владиславу Артемьеву. Это позволило 24-летнему уроженцу Омска догнать титулованного норвежца, но два последних тура у него откровенно не получились. Ничья с Владимиром Федосеевым (который, кстати, также провел блестящий турнир) и поражение от Фабиано Каруана не позволили Артемьеву войти в топ-3. Туда попали как раз Каруана, в последний день набравший три очка из четырех, и 18-летний немец Винсент Каймер. Последний целиком и полностью заслужил свое призовое место и 45 тысяч долларов. Для Карлсена же это четвертый титул в быстрые шахматы и 60 тысяч долларов призовых.

Магнус Карлсен. worldrapidandblitz2022.fide.com

Мудрость Магнуса

Магнус Карлсен греется в лучах славы в Казахстане. На церемонии открытия 16-го чемпиона мира переодели в национальный костюм, затем он провел пресс-конференцию, где на вопрос как стать чемпионом мира дал такой мудрый ответ: «Стать чемпионом мира очень просто — нужно победить предыдущего чемпиона мира». Также он отказался говорить про Ханса Ниманна, заявив, что в случае их партии кое-что произойдет, но что именно, норвежец уточнять не стал.

В итоге их партия не состоялась, и в этом виноват сам Ниманн. Американец сыграл целый ряд ничьих с низкорейтинговыми соперниками. Во второй день обыграл Рихарда Раппорта, но в третий набрал всего пол-очка из четырех, замкнув сотню сильнейших (из 178). Карлсен же взял быка за рога с самого начала турнира, подтвердив свой высочайший настрой на победу. В стартовых пяти партиях он набрал 4,5 из 5 (ничья с Арджуном Эригайси). Со второго дня соперники у феномена были гораздо сложнее. Сначала он обыграл здорово стартовавшего голландца Джордана ван Фореста, затем сыграл вничью со своим другом Даниилом Дубовым и Владимиром Федосеевым, а вышел в лидеры благодаря успешной партии черными с грузином Гига Купарадзе. У Карлсена стало «+6», и он фактически открыл себе дорогу к титулу. На пол-очка отставали Федосеев, действующий чемпион Нодирбек Абдусатторов и Винсент Кеймер.

18-летний немец очень впечатлил своей зрелой игрой. В третьем туре он проиграл Артемьеву, но после этого обыграл Фабиано Каруана, Ю Янъи, Эригайси, Видита Гуджрати и Яна Непомнящего. Поражение от Карлсена не позволило бороться за победу, но в целом он сделал сумасшедший прорыв (был «посеян» под 54-м номером).

Владислав Артемьев. worldrapidandblitz2022.fide.com

Риск Артемьева

Увы, но россияне в тройку не попали. Выше всех закончили чемпион мира по рапиду 2018 года Дубов, Федосеев и Артемьев. Вместе с Эригайси и Раппортом они поделили четвертое-восьмое место и заработают почти по 22 тысячи долларов.

Хотя все наши заслужили место в топ-3. Особенно это касается Артемьева. Владислав нанес единственное поражение Магнусу. Это произошло за два тура до финиша. В абсолютно равной позиции норвежец решил сыграть на перехват — двинул вперед коня под защиту ферзя и просмотрел элементарное нападение пешкой. Пришлось расстаться с качеством, а через несколько ходов прекратить сопротивление. В итоге за два тура до финиша Карлсена догнал Артемьев, а еще пять игроков: Дубов, Кеймер, Федосеев, Каруана и Видит отставали всего на пол-очка! После 12-го тура к Карлсену и Артемьеву присоединился неугомонный Кеймер (по 9 очков).

Вот это интрига, но Карлсен убил ее в последнем туре. Волею жребия ему пришлось играть с Пархамом Магсудлу. 22-летний иранец в итоге занял почетное 17-е место (выиграл у Яна-Кшиштофа Дуды и Максима Чигаева), но навязать борьбу норвежцу не смог. Магнус довольно быстро одержал победу белыми и ждал итоги партий ключевых конкурентов.

В итоге Кеймер сыграл вничью с Вашье-Лагравом, а Артемьев, к сожалению, уступил равную партию Каруана. Россиянин рискнул, но этот риск не оправдался. Этой зимой и осенью Владислав показывал великолепные результаты на внутренних турнирах и подтвердил статус одного из лучших игроков в быстрые шахматы в Алма-Ате. Посмотрим, как у него получится в любимом блице.

9-22-е места (по 8,5 очка) поделили сразу 14 шахматистов. Среди них четыре россиянина: Непомнящий, Алексей Сарана, Александр Грищук и Максим Чагаев. На пол-очка меньше у 16-летнего Володара Мурзина. Уроженец Нижнего Тагила показал приличный уровень, одержав пять побед. В том числе над Видитом, Дмитрием Андрейкиным и Максимом Матлаковым.

Победу в женском турнире одержала 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи. Китаянка и представительница Казахстана Динара Садуакассова набрали по 8,5 очков, но в дополнительном мини-матче победа осталась за Тань Чжунъи. Хотя у Садуакассовой были огромные шансы на победу, но в решающий момент подвели нервы (1,5/0,5). Бронзовую медаль завоевала юная индийская шахматистка Шри Савитха (8 очков). Столько же набрали Александра Горячкина, Жансая Абдумалик и Хампи Конеру, но их подвели худшие дополнительные показатели. По 7,5 очков набрали Алина Бивол, Бела Хотенашвили, Александра Костенюк и Дарья Чарочкина.

В четверг в Алма-Ате стартуют чемпионаты мира по блицу.