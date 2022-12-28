Карлсен в четвертый раз стал чемпионом мира по рапиду. Единственное поражение норвежец потерпел от россиянина
Чемпионат мира по рапиду в Алма-Ате выдался максимально зрелищным и богатым на сенсационные результаты, но победа все-таки досталась главному фавориту. Магнус Карлсен уверенно лидировал, но в последний день едва не упустил титул, проиграв в 11-м туре Владиславу Артемьеву. Это позволило 24-летнему уроженцу Омска догнать титулованного норвежца, но два последних тура у него откровенно не получились. Ничья с Владимиром Федосеевым (который, кстати, также провел блестящий турнир) и поражение от Фабиано Каруана не позволили Артемьеву войти в топ-3. Туда попали как раз Каруана, в последний день набравший три очка из четырех, и 18-летний немец Винсент Каймер. Последний целиком и полностью заслужил свое призовое место и 45 тысяч долларов. Для Карлсена же это четвертый титул в быстрые шахматы и 60 тысяч долларов призовых.
Мудрость Магнуса
Магнус Карлсен греется в лучах славы в Казахстане. На церемонии открытия 16-го чемпиона мира переодели в национальный костюм, затем он провел пресс-конференцию, где на вопрос как стать чемпионом мира дал такой мудрый ответ: «Стать чемпионом мира очень просто — нужно победить предыдущего чемпиона мира». Также он отказался говорить про Ханса Ниманна, заявив, что в случае их партии кое-что произойдет, но что именно, норвежец уточнять не стал.
В итоге их партия не состоялась, и в этом виноват сам Ниманн. Американец сыграл целый ряд ничьих с низкорейтинговыми соперниками. Во второй день обыграл Рихарда Раппорта, но в третий набрал всего пол-очка из четырех, замкнув сотню сильнейших (из 178). Карлсен же взял быка за рога с самого начала турнира, подтвердив свой высочайший настрой на победу. В стартовых пяти партиях он набрал 4,5 из 5 (ничья с Арджуном Эригайси). Со второго дня соперники у феномена были гораздо сложнее. Сначала он обыграл здорово стартовавшего голландца Джордана ван Фореста, затем сыграл вничью со своим другом Даниилом Дубовым и Владимиром Федосеевым, а вышел в лидеры благодаря успешной партии черными с грузином Гига Купарадзе. У Карлсена стало «+6», и он фактически открыл себе дорогу к титулу. На пол-очка отставали Федосеев, действующий чемпион Нодирбек Абдусатторов и Винсент Кеймер.
18-летний немец очень впечатлил своей зрелой игрой. В третьем туре он проиграл Артемьеву, но после этого обыграл Фабиано Каруана, Ю Янъи, Эригайси, Видита Гуджрати и Яна Непомнящего. Поражение от Карлсена не позволило бороться за победу, но в целом он сделал сумасшедший прорыв (был «посеян» под 54-м номером).
Риск Артемьева
Увы, но россияне в тройку не попали. Выше всех закончили чемпион мира по рапиду 2018 года Дубов, Федосеев и Артемьев. Вместе с Эригайси и Раппортом они поделили четвертое-восьмое место и заработают почти по 22 тысячи долларов.
Хотя все наши заслужили место в топ-3. Особенно это касается Артемьева. Владислав нанес единственное поражение Магнусу. Это произошло за два тура до финиша. В абсолютно равной позиции норвежец решил сыграть на перехват — двинул вперед коня под защиту ферзя и просмотрел элементарное нападение пешкой. Пришлось расстаться с качеством, а через несколько ходов прекратить сопротивление. В итоге за два тура до финиша Карлсена догнал Артемьев, а еще пять игроков: Дубов, Кеймер, Федосеев, Каруана и Видит отставали всего на пол-очка! После 12-го тура к Карлсену и Артемьеву присоединился неугомонный Кеймер (по 9 очков).
Вот это интрига, но Карлсен убил ее в последнем туре. Волею жребия ему пришлось играть с Пархамом Магсудлу. 22-летний иранец в итоге занял почетное 17-е место (выиграл у Яна-Кшиштофа Дуды и Максима Чигаева), но навязать борьбу норвежцу не смог. Магнус довольно быстро одержал победу белыми и ждал итоги партий ключевых конкурентов.
В итоге Кеймер сыграл вничью с Вашье-Лагравом, а Артемьев, к сожалению, уступил равную партию Каруана. Россиянин рискнул, но этот риск не оправдался. Этой зимой и осенью Владислав показывал великолепные результаты на внутренних турнирах и подтвердил статус одного из лучших игроков в быстрые шахматы в Алма-Ате. Посмотрим, как у него получится в любимом блице.
9-22-е места (по 8,5 очка) поделили сразу 14 шахматистов. Среди них четыре россиянина: Непомнящий, Алексей Сарана, Александр Грищук и Максим Чагаев. На пол-очка меньше у 16-летнего Володара Мурзина. Уроженец Нижнего Тагила показал приличный уровень, одержав пять побед. В том числе над Видитом, Дмитрием Андрейкиным и Максимом Матлаковым.
Победу в женском турнире одержала 16-я чемпионка мира Тань Чжунъи. Китаянка и представительница Казахстана Динара Садуакассова набрали по 8,5 очков, но в дополнительном мини-матче победа осталась за Тань Чжунъи. Хотя у Садуакассовой были огромные шансы на победу, но в решающий момент подвели нервы (1,5/0,5). Бронзовую медаль завоевала юная индийская шахматистка Шри Савитха (8 очков). Столько же набрали Александра Горячкина, Жансая Абдумалик и Хампи Конеру, но их подвели худшие дополнительные показатели. По 7,5 очков набрали Алина Бивол, Бела Хотенашвили, Александра Костенюк и Дарья Чарочкина.
В четверг в Алма-Ате стартуют чемпионаты мира по блицу.