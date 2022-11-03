От противостояния с Корчным до загадочной травмы. Биография Анатолия Карпова

История шахматного гения.

Будущий выдающийся шахматист Анатолий Карпов появился на свет 23 мая 1951 года в небольшом городе Златоусте Челябинской области в семье военного инженера-изобретателя Евгения Степановича Карпова. Отец спортсмена был талантливым мастером, хотя начинал как простой рабочий местного металлургического завода. Его мама Нина Григорьевна тоже работала на заводе, но после брака стала домохозяйкой.

В семье Анатолий был вторым ребенком. У него есть старшая сестра Лариса.

Первые шаги в шахматах

Отец научил маленького Толю играть в шахматы в пятилетнем возрасте. Уже в шесть Карпов-младший сражался с дворовыми шахматистами. В то время такие баталии были крайне популярны. Заметив талант мальчика, родители приняли решение отдать его в шахматную секцию при заводе.

Когда Анатолию исполнилось девять, он смог получить первый шахматный разряд. А спустя два года Карпов выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Вскоре перспективного мальчика пристроили в Школу Ботвинника. Интересно, что сам Михаил Ботвинник поначалу не оценил его талант.

— Мальчик понятия не имеет о шахматах, и у него вообще нет будущего в этой профессии, — говорил Ботвинник о Карпове.

В 1965 году Карповы переехали из Златоуста в Тулу, чтобы Анатолий смог чаще ездить в Москву на соревнования.

Карпов был значительно сильнее всех сверстников, он много побеждал, чем и заставил говорить о себе. В возрасте 15 лет Анатолий стал самым молодым мастером в истории СССР. Он даже превзошел рекорд, который установил Борис Спасский в 1952 году.

После школы шахматист поступил на механико-математический факультет Московского государственного университета (МГУ), но во время учебы решил перевестись на экономический факультет Ленинградского государственного университета имени А. С. Пушкина. Правда, это очень не понравилось его наставнику Ботвиннику.

Шахматный триумф

Карпов очень успешно выступал на турнирах разного уровня. Его спортивные достижения стали приносить деньги. Тогда-то он и задумался о шахматах всерьез как о деле своей жизни. В 1969 году Карпов получил звание международного мастера спорта по шахматам, а в следующем году стал международным гроссмейстером.

Анатолий Евгеньевич особенно хотел провести матч против короля шахмат Бобби Фишера, однако встретиться им за одним столом не удалось, хотя переговоры шли очень долго. Американец выдвинул сразу 64 требования, чтобы матч состоялся. Однако ФИДЕ не приняла лишь один пункт — право сохранить за собой титул чемпиона при равном счете по партиям.

В итоге Фишер отказался от матча, после чего россиянин стал 12-м чемпионом мира в истории. При этом Карпов является единственным, кто завоевал свое звание без титульного матча. Он не сыграл ни единой партии с предыдущим чемпионом.

Карпов практически десять лет был безоговорочным лидером в шахматном мире. Карьеру он закончил в 2000 году, когда ему было 49 лет.

Анатолий Карпов и Виктор Корчной.

Карпов и Корчной

Противостояние Анатолия Карпова и Виктора Корчного, который бежал из СССР, является одним из самых принципиальных в истории мировых шахмат.

Первый матч Карпова и Корчного был сыгран в 1978 году на Филиппинах, и он продолжался больше трех месяцев. Первые семь партий завершились ничьей, а вот в восьмой победа досталась Анатолию. Решающая партия вновь осталась за Карповым, что позволило ему отстоять звание чемпиона мира. Всего было 32 партии.

Однако в эти три месяца произошло несколько скандальных ситуаций, ведь накал страстей был очень сильным. По сути, этот матч означал борьбу Советского государства с Западом. То соперники отказались пожимать друг другу руки, что является нарушением правил. То Корчной обвинял судей в помощи Карпову: Анатолию передавали йогурт и якобы ему была дана подсказка. Виктор считал, что повлиял на него и психолог Владимир Зухарь, сидевший в первом ряду. А вот к 11-й партии на матче уже присутствовал парапсихолог Корчного Бергинер.

Именно по мотивам этой партии и был снят художественный фильм «Чемпион мира» с участием известных актеров Константина Хабенского и Ивана Янковского.

Через три года Корчной и Карпов вновь сели за шахматный стол. На этот раз в Швейцарии. Для Виктора матч выпал на сложный период в жизни. Супруга и сын спортсмена не сразу смогли выехать из СССР, пришлось вмешаться мировому шахматному сообществу. А Карпов вновь отпраздновал победу, выиграв со счетом 6:2 в 18 партиях.

Также большой резонанс имел матч Карпова за звание чемпиона мира по шахматам против Гарри Каспарова в 1984-1985 годах.

Достижения

Анатолий Карпов является 12-кратным чемпионом мира по шахматам (1975-1985), международным гроссмейстером (1970), заслуженным мастером спорта СССР (1974). Помимо этого, он трехкратный чемпион мира по шахматам среди мужчин (1975, 1978, 1981), трехкратный чемпион мира ФИДЕ (1993, 1996, 1998), трехкратный чемпион мира в составе сборной СССР (1985, 1989), трехкратный чемпион СССР (1976, 1983, 1988), чемпион РСФСР (1970). Анатолий получил девять шахматных «Оскаров» (1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1979, 1980, 1981, 1984).

Личная жизнь

Карпов дважды связывал себя узами брака. Первой его супругой была Ирина Куимова, с которой у спортсмена был многолетний роман. В 1979 году у молодоженов родился сын. Назвали ребенка Анатолием. Однако долго эти отношения не продлились. Ирина не смогла примириться с постоянными разъездами шахматиста и ушла от Карпова к детскому врачу.

Семейное счастье Анатолий нашел со второй женой — Натальей Булановой. В браке у них в 1999 году родилась дочь София.

Интересно, что долгие годы рядом с Анатолием была и его мать Нина Григорьевна, которая дожила до 101 года и скончалась в 2021-м.

Жизнь после спорта

Карпов написал несколько книг, которые пользуются большой популярностью среди шахматистов. Среди них «Цветной шахматный учебник», «Практический эндшпиль: стратегия, тактика, техника» и «Неисчерпаемые шахматы».

Еще с 1980-х шахматный гений принимал активное участие в политической и общественной жизни страны. С 1982 года он возглавлял Фонд мира, с 1999-го — член правления Общероссийского попечительского совета уголовной исправительной системы, в 2007-м Карпова включили в совет при Министерстве обороны РФ и так далее. С 2011 года и до настоящего момента он является депутатом Госдумы и членом фракции «Единая Россия».

Карпов также помогает развивать детский и юношеский спорт.

Загадочная госпитализация

31 октября 2022 года стало известно, что Карпов попал в больницу в тяжелом состоянии в результате падения на улице рядом со зданием Госдумы. СМИ публиковали противоречивую информацию, что якобы он получил переломы, впал в кому и был подключен к ИВЛ. Сообщали даже, что он находился в алкогольном опьянении, был избит и с ним случился инсульт.

Позже помощник Карпова Альберт Степанян опроверг «криминальную составляющую» и заявил, что в течение недели 71-летний депутат Госдумы может быть выписан и отправлен домой. Однако подробности так и не были оглашены.