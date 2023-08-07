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Сегодня, 21:30

Непомнящий и Есипенко проверят главных звезд сборной Индии. Пройти дальше будет очень сложно

Непомнящий, Свидлер и Есипенко вышли в 1/16 финала Кубка мира по шахматам
Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Шахматист Ян Непомнящий
Ян Непомнящий.
Фото FIDE
Даниил Дубов, Александр Грищук и Екатерина Лагно закончили свое выступление в Баку на ранней стадии.

Борьбу за Кубок мира в столице Азербайджана продолжают пять российских гроссмейстеров. У мужчин свои тай-брейки в третьем раунде смогли выиграть Ян Непомнящий, Петр Свидлер и Андрей Есипенко. У женщин в 1/8 финала пробились Александра Горячкина и Полина Шувалова.

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Красота от Свидлера

Как и ожидалось, на Кубке мира в Баку очень много сенсаций. Уже во втором круге (когда в борьбу вступили все топы) по итогам двух партий в классику из турнира вылетели один из главных талантов мировых шахмат Нодирбек Абдусатторов (от турка Вахапа Шанала, занимающего 217-ю строчку в рейтинге ФИДЕ), а также титулованные Шахрияр Мамедьяров и Борис Гельфанд. Также на стадии 1/64 финала борьбу прекратили такие известные гроссмейстеры, как Сэм Шенкленд, Иван Шарич, Давид Антон Гихарро, Лоран Фрессине, Александр Предке и Эвондер Лян. Из россиян самой обидной потерей стало поражение Александра Грищука. Третий номер российского рейтинга в конкурентном тай-брейке проиграл иранцу Бардия Данешвару, который стоит в конце третьей сотни рейтинга. В 1/64 вылетела и супругу Грищука — «посеянная» под четвертым номером Екатерина Лагно (дальше прошла не самая известная представительница Индии Мари Гомес).

Шахматист Магнус Карлсен
Магнус Карлсен.
Фото FIDE

В 1/32 по итогам двух партий в следующий круг вышли всего 13 человек во главе с Магнусом Карлсеном, обыгравшим своего друга и соотечественника Арьяна Тари, и набравшим сумасшедшую форму перед Кубком мира Гукешем Домбраджу. Во втором круге 17-летний индиец дважды переиграл местного гроссмейстера Мисратдина Искандарова, а в третьем легко взял верх над соотечественником Сунилдутом Лина Нараянаном. В живом рейтинге ФИДЕ Гукеш вплотную подобрался к занимающим 7-е и 8-е места Уэсли Со и Анишу Гири. Второй, к слову, не смог пройти третий круг. Представитель Нидерландов проиграл азербайджанцу Ниджату Абасову.

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В 1/16 финала Абасов встретится с Петром Свидлером. Обладатель Кубка мира-2011 переживает вторую молодость. В мае 47-летний россиянин выиграл представительный турнир в Мальме, оставив позади того же Гукеша, Арджуна Эригайси, Винсента Кеймера, Бориса Гельфанда, Абхиманью Мишра... В Баку Свидлер в основное время прошел Абхиманью Пураника, а в третьем круге очень сильного Йордена ван Фореста. Гроссмейстеры обменялись победами в классику, а на тай-брейке более опытный Свидлер переиграл 24-летнего голландца.

Также из россиян в четвертый круг пробились Ян Непомнящий и Андрей Есипенко, переигравшие на тай-брейке опытных Рауфа Мамедова и Франсиско Вальехо соответственно. Хотя дальше их ждет еще более суровое испытание: Есипенко попытается остановить продвижение Гукеша, а Непомнящий — Нихала Сарина. 19-летний Сарин в третьем круге оказался сильнее румына Богдана Даниэля-Дяка, который в этом году засветился на этапах Grand Chess Tour.

Шахматист Владимир Федосеев
Владимир Федосеев.
Фото Этери Кублашвили

Неудачный жребий Федосеева

А вот Никита Витюгов свой тай-брейк третьего круга обидно проиграл заметно уступающему в рейтинге венгру Ференцу Беркешу. Зато можно порадоваться за Алексея Сарану. Чемпион Европы-2023, который с недавних пор представляет Сербию, выбил из борьбы украинца Кирилла Шевченко, играющего под румынским флагом. В 1/16 23-летнему москвичу предстоит встреча с Со.

Из громких потерь помимо Гири еще стоит выделить вылет Максима Вашье-Лаграва, Даниила Дубова и полуфиналиста прошлого Кубка мира Владимира Федосеева. Дубов неожиданно уступил первую партию белыми Даниеле Вокатуро, поэтому черными надо было выигрывать у итальянца на заказ. Не получилось. Федосееву, который на Кубке мира уже представлял Словению, откровенно не повезло со жребием. Уже в третьем круге ему выпало играть с еще одним суперталантом из Индии Арджуном Эригайси. 19-летний индиец сумел взять верх черными во второй партии и отправить уроженца Санкт-Петербурга домой.

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В женском турнире до четвертого раунда из россиянок добрались Полина Шувалова и Александра Горячкина. За выход в четвертьфинал Шувалова попытается переиграть сербскую шахматистку Теодору Иньяц, а Горячкина — грузинку Нино Бациашвили.

Шахматы
Петр Свидлер
Ян Непомнящий
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