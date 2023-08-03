Александр Ткачев: «Переход в Азию был единственно правильным решением»

Исполнительный директор ФШР — об успехах в новом регионе и игроках, меняющих гражданство.

Недавно в СМИ прошла информация о том, что за последние полтора года около 200 российских спортсменов сменили спортивное гражданство, причем 143 из них — шахматисты. Насколько корректны данные цифры, «СЭ» объяснил один из руководителей федерации шахмат нашей страны.

— Давайте разберем ситуацию по порядку, — говорит Александр Ткачев. — В первую очередь хотел бы подчеркнуть, что эту информацию распространило СМИ, которое в России считается иноагентом. И разгонять подобные сведения — значит лить воду на мельницу тех, кто в этом заинтересован. За мою более чем десятилетнюю работу в Федерации шахмат России, я сотни раз сталкивался со сменой спортивного места жительства. Это обычное явление. Посмотрите на сборную США: итальянец, кубинец, филиппинец, армянин и один американец японского происхождения.

Вот вам один забавный пример. Несколько лет назад в ФШР обратился парень, рейтинг которого был не более 2000 ЭЛО (это примерно первый-второй разряд). Он попросил разрешения «отпустить» его в федерацию Того. Причина — сыграть на первой доске на шахматной Олимпиаде (мечта многих шахматистов). Я глянул средний рейтинг выступающих в этой стране и понял, что он окажется в роли лидера. И конечно же, никаких препятствий переходу чинить не стал.

Александр Ткачев и Сергей Карякин. Фото Global Look Press

Если посчитать все эти случаи, то, естественно, наберется и 143 уехавших, и больше. На самом деле тех, кто сменил спортивное гражданство и имеет звания международного мастера/гроссмейстера у нас всего 14. В рейтинг-листе ФИДЕ с этими званиями 828 россиянина. То есть сменили спортивный паспорт около полутора процентов. Из первой десятки российского рейтинга ушли только Алексеенко, а у женщин — Костенюк. Чтобы вы понимали, это на 410 тысяч (!) спортсменов, которые находятся в нашем рейтинг-листе (то есть сыграли хотя бы одну турнирную партию).

— Расскажите о переходе ФШР в Азиатскую конфедерацию...

— Интеграция происходит постепенно. Первым турниром было первенство Западной Азии, в котором наши дети сыграли успешно, завоевав две золотые медали. Для юных россиян в Азии два соревнования — первенство Западной Азии и первенство всего континента. Эти турниры официальные, они включены в календарь Министерства спорта России. Также наших пятеро юных спортсменов приняли участие в первенстве Азии среди школьников. Саша Хрипаченко из Новороссийска в турнире до 17 лет (а это уже серьезная категория) — выиграл золото.

Уверен, что с каждым днем россиян в азиатских турнирах будет все больше. ФШР первой из федераций перешла от теории к практике, обеспечивая постоянные соревновательные возможности своим спортсменам. Россия вышла на первое место в Азиатской шахматной федерации со средним рейтингом у мужчин (2700). За нами идет Индия (2898) и Китай (2684). Очень надеемся, что на Кубке мира в Баку ФИДЕ примет решение допустить наших детей, ветеранов и шахматистов с ограниченными возможностями здоровья к командным соревнованиям. Нам эти обещания даны очень давно.

Фото Global Look Press

— Переходим к теме об ужасном поведении организаторов чемпионата мира среди слабовидящих. Почему россиян (лучшую команду планеты) не пускают на турнир на Родос?

— Греческий функционер Никос Калесис прислал нам письмо о том, что россиянам не могут гарантировать на Родосе безопасность. Что многие шахматисты, и не только с Украины, не желают играть с нашими. Мы боремся за права наших спортсменов и требуем, чтобы турнир перенесли в другое место, где проблем не возникнет. Либо чтобы соревнования перестали носить статус чемпионата мира. Вообще, хотелось бы, чтобы ФИДЕ взяла эти старты под свое крыло. А то его проводит непонятная организация, где все решают европейцы, трактующие вопросы не в пользу России.

— 20 июля, в день шахмат, в России состоялись множество турниров. Играли сотни тысяч людей от Калининграда до Владивостока. Каких еще соревнований стоит ожидать?

— 20 июля мы увидели, что есть спрос на массовые шахматы. Люди очень хотят соревноваться. Очень представительным выдался и только что завершившийся фестиваль Moscow Open. Заявок было в два раза больше, чем в прошлом году. Больше тысячи людей принимали участие, а в детском турнире выступили 632 (!) шахматиста. Важная новость — мы возрождаем некогда самый известный открытый турнир в истории шахмат XXI века — «Аэрофлот-опен». Ну и ждем суперфинал чемпионата России в таком культовом месте, как государственный музей-заповедник «Царское село». Приглашение направлено всем ведущим гроссмейстерам страны.