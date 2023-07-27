«Конкурс прогнозов на Кубок мира устраивать бесполезно. Никогда не угадаешь победителя». Шипов — о сражении шахматной элиты в Баку

Гроссмейстер и популяризатор шахмат — о Карлсене, Непомнящем, Есипенко и Цзюй Вэньцзюнь.

В Баку 30 июля стартует Кубок мира по шахматам, который продлится до конца августа. В престижном турнире по нокаут-системе гроссмейстеры не только разыгрывают 2,5 миллиона долларов, но и три места в турнир претендентов-2024 (его победитель сразится в матче за шахматную корону с действующим чемпионом мира Дин Лижэнем). Чемпион мира из Китая пропускает турнир, зато в строю первый номер рейтинга Магнус Карлсен. Самый высокий «посев» из россиян — четвертый — получил Ян Непомнящий. У женщин в столицу Азербайджана приехала чемпионка мира Цзюй Вэньцзюнь, которая на прошлой неделе отстояла свой титул. Наши Александра Горячкина и Екатерина Лагно расположились на втором и четвертом местах в стартовом листе. В преддверии турнира «СЭ» пообщался с известным комментатором, писателем, тренером Сергеем Шиповым.

У Карлсена уже нет большой мотивации, он в принципе ленивый кот

— На прошлой неделе удалось пообщаться с Сергеем Карякиным и Александром Грищуком, которые сказали, что нокаут-система — их любимый формат. У вас тоже?

— У меня был такой опыт, когда в конце 90-х — начале 2000-х по нокаут-системе проводились официальные чемпионаты мира ФИДЕ (когда в шахматном мире было два чемпиона мира — по версии ФИДЕ и ПША. — Прим. «СЭ»). Я играл в 1999 году, когда чемпионом стал Александр Халифман, и в 2002-м, когда выиграл Руслан Пономарев. Не могу сказать, что у меня большая любовь к этому формату. Нагрузка на нервную систему просто запредельная, поэтому только люди особого склада получают удовольствие в турнирах по нокаут-системе.

Четверть века назад все любили эти турниры по нокаут-системе по одной простой причине: при Кирсане Илюмжинове участники ЧМ получали минимум по 5 тысяч долларов. Если проходил один круг, то сумма почти удваивалась и так далее. То есть это была единственная возможность для гроссмейстеров быстро заработать огромные по тем временам деньги. Причем гарантированно.

Сейчас, на мой взгляд, этот формат прежде всего интересен болельщикам. Нет проходных дней, каждым ходом может решиться судьба любого шахматиста вне зависимости от его ранга. Это эмоциональное напряжение завораживает.

— Вам бы хотелось, чтобы таких турниров в календаре ФИДЕ было больше? Не раз в два года, а четыре раза в год по аналогии с турнирами «Большого шлема» в теннисе?

— Действительно, очень важно, что в массовых турнирах есть возможность шахматистам второго и даже пятого эшелона (речь про счастливчиков из Африки, Южной Америки или Океании) встретиться с элитными гроссмейстерами. Все-таки чемпионаты Европы и Азии, через которые проходит отбор на Кубок мира, очень сильные и оставляют за бортом квалификации многих сильных игроков.

Согласен, что было бы здорово иметь в календаре больше офлайн-турниров, с хорошими деньгами и с большим количеством элитных игроков. Но, как вы знаете, сейчас появляются такие возможности в режиме онлайн. Различные платформы постоянно проводят очень интересные и представительные турниры. В реальной же жизни Кубок мира имеет исключительный статус.

Магнус Карлсен. Фото Анастасия Королькова/FIDE

— Магнус Карлсен ни разу не выигрывал Кубок мира. Как думаете, у него будет огромная мотивация победить в Баку?

— По сути, это единственный крупный турнир, который он не выигрывал. Но мне кажется, что у нынешнего Карлсена уже нет большой мотивации. Он в принципе ленивый кот. Отдыхает, получает удовольствие от жизни, играет только там, где сам этого хочет. При этом норвежец очень сильно не любит проигрывать. Привычка побеждать у него с детства и сохранится до окончания карьеры. Конечно, Магнус будет бороться, стараться, но если проиграет, то не станет убиваться.

Мастерство у него огромное. Если подойдет к турниру свежим и не будет играть ночью по 200 партий в «пулю», то будет иметь хорошие шансы как пройти своих конкурентов, так и выиграть турнир в целом. Как ни крути, он главный фаворит, но выворачиваться наизнанку не будет.

— Яна Непомнящего можно причислить к фаворитам? Все-таки после турнира в Загребе сложилось впечатление, что он приходит в себя после поражения от Дин Лижэня.

— Пока у Яна не складывались турниры по нокаут-системе. Мне кажется, что для него это тяжелое психологическое испытание. Непомнящему было бы лучше сыграть двухкруговой турнир, как в Екатеринбурге и Мадриде. Я больше надеюсь, что в следующем году в Торонто он не оплошает, а в Баку как сыграет, так сыграет. Буду за него болеть, все-таки я был одним из его тренеров, но на всякий случай, из соображений шаманства, я не включаю его в список фаворитов. Пусть Ян играет свободно и легко. Если он немного отпустит ситуацию и не будет себя накручивать перед каждым кругом, глядишь, и до финала дойдет.

Петр Свидлер. Фото Global Look Press

Самое сложное в нокаут-системе — отойти от переживаний вчерашнего дня

— Петр Свидлер и Грищук могут пошуметь на этом Кубке мира или все-таки возраст уже дает о себе знать?

— За них можно болеть, переживать, но они не фавориты. При этом оба могут дойти до высокой стадии. Турниры по нокаут-системе отличаются тем, что список претендентов очень широкий, а тех, кто может выиграть, — чуть ли не треть участников. Кто мог представить, что в 2002 году чемпионат мира выиграет 18-летний Руслан Пономарев? А кто ставил в 2004 году на Рустама Касымджанова (перед турниром Касымджанов имел рейтинг 2640 и находился на 54-м месте в рейтинге ФИДЕ. — Прим. «СЭ»)? Даже с учетом того, что в Триполи не приехало очень много элитных гроссмейстеров. Даже узбеки, если честно, не верили в своего соотечественника. Или известная история про Александра Халифмана. Анатолий Карпов очень скептически оценивал этот формат, всякий раз повторяя, что случайность играет в нем слишком высокую роль. И вот в одном из интервью, когда его попросили назвать фаворитов ЧМ-1999 по нокаут-системе в Лас-Вегасе, Анатолий Евгеньевич сказал, что его может выиграть кто угодно, к примеру Халифман. Саша тогда был сильным шахматистом, но в элиту не входил. А взял и выиграл. Так что конкурс прогнозов на Кубок мира устраивать бесполезно. Никогда не угадаешь. Надо просто наслаждаться игрой и болеть за своих.

— Даниил Дубов и Владимир Федосеев не первый год входят в число игроков с невероятным потенциалом, но пока не могут приблизиться к элите. В этом году они способны отобраться на турнир претендентов?

— Замечу, что Дубов стал чемпионом мира по быстрым шахматам, Федосеев играл в финале ЧМ-2017 по рапиду, уступив Виши Ананду, а два года назад добрался до полуфинала Кубка мира. Так что кое-какие авансы они отработали, это уже состоявшиеся шахматисты. Если говорить про перспективы в этом году, то когда выигрывать Кубок мира или «Большую швейцарку», как не в период с 25 до 27 лет. Это отличное время. Ты уже опытный гроссмейстер, многое прошел, есть хладнокровие, и нет детской восторженности: как я сюда попал и как буду играть с этими монстрами. С другой стороны, организм еще молодой, быстро восстанавливается. Ведь самое сложное в нокаут-системе — это отойти от переживаний вчерашнего дня. Каждый день ходишь как по минному полю, и каждый раз надо воспринимать это как ни в чем не бывало. Ты не можешь ни спать, ни есть 20-25 дней. Надо быть готовым к такой перегрузке. Молодым проще. Впрочем, расскажите об этом Крамнику, Ананду, другим взрослым мужчинам, успешно игравшим по нокаут-системе. Но это уже удел гениев.

Андрей Есипенко. Фото Global Look Press

Будем надеяться, что Есипенко созрел для больших свершений

— Что ждете от молодых россиян? На Кубок мира отобрались Давид Паравян, Михаил Антипов, Андрей Есипенко и Арсений Нестеров. На фоне молодых индийцев результаты наших пока не радуют.

— Это печальная тема. Соотношение сил правда не в нашу пользу. С другой стороны, в шахматах не нужна массовость. В Норвегии, где никогда не было шахматных традиций, появился Магнус, и они лучшие в мире. Нам одного гения хватит, чтобы повысить самооценку. Будем надеяться, что Андрей Есипенко созрел для больших свершений. И недавно подписанный контракт с Федерацией шахмат России придаст ему уверенности. Парню уже за 20, пора начинать побеждать. Тревожно смотреть, когда 17-летний Гукеш приближается к топ-10, а Есипенко, из более старшего поколения, еще очень далек от этого. Надо спешить, форсировать события.

Жаль, что Володар Мурзин не попал на Кубок мира. Надеялся, что он все-таки пробьется через чемпионат Европы, но не получилось. Вообще Европейский шахматный союз сделал все возможное, чтобы российские шахматисты не участвовали в Кубке мира. На последних континентальных первенствах участвовали единицы, поэтому в Баку будет рекордно низкое представительство наших соотечественников (13 мужчин и 6 женщин. — Прим. «СЭ»).

— За кого обиднее всего?

— За Влада Артемьева. Смотрю список участников — он был бы в числе первых 20-30, у кого есть реальный шанс на победу. Интересно было бы посмотреть и на Евгения Томашевского, но он в последние годы редко играл. Хотя на Moscow Open-2023 показал, что по-прежнему у него все в порядке.

— Женский Кубок мира будет проходить всего второй раз. Приятно, что прекрасный пол перестали обделять вниманием?

— Безусловно. Мне кажется, женщины должны разыгрывать свои титулы точно так же, как и мужчины. Поэтому приветствую начинания ФИДЕ, что мужской и женский турниры претендентов проходят в одно время и в одном месте. Ведь обычно на мужские турниры организаторы выстраиваются в очередь, а женщины, как бедные родственники, никуда не могут приткнуться. Даже шахматные страны не горят желанием принимать женские старты. Так что все надо делать вместе, коллективно. Глядишь, шахматные парочки образуются, люди свою личную жизнь устроят. За двадцать-то дней. Если серьезно, то за женским турниром буду следить с не меньшим интересом.

— Состав подобрался очень неплохой, включая чемпионку мира Цзюй Вэньцзюнь...

— Жаль, что не играет Хоу Ифань. Все-таки многолетний первый номер рейтинга, не так часто ее можно увидеть на офлайн-турнирах. Но турниры по нокаут-системе она не жалует. Что касается участия Цзюй Вэньцзюнь, то здорово, что чемпионка мира после трудного матча приедет в Баку. В отличие от Дин Лижэня, который отказался от Кубка мира. Интересно будет за ней посмотреть, а мы понаблюдаем, как наши шахматистки будут ее обыгрывать. Всем нашим девушкам желаю успеха. Особенно буду болеть за Сашу Горячкину.