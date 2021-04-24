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Российский гроссмейстер Федосеев: «Непомнящий сознательно засушил партию с Каруаной»

11:05
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Российский гроссмейстер Владимир Федосеев в интервью «Советскому Спорту» 24 апреля прокомментировал игру Яна Непомнящего на турнире претендентов.

«В 11-м туре в партии Яна и Каруаны была тактическая ничья, наш гроссмейстер сделал ее жестко, засушил все. Изначально была Шотландская партия, в результате получилось Защита четырех коней. Здесь от черных требуется известная аккуратность, чтобы сделать ничью. Черными, напомню, играл Каруана. Так что, Ян рассчитал все правильно, выполнил тактическую задачу, взял очередные полочка. Ян полностью держит ситуацию под контролем, ведет турнир к победе, и пока не видно, что этому может помешать», — считает Федосеев.

После 11 туров у Непомняшего 7 очков, у Аниши Гири — шесть.

Второй круг турнира за право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном завершится 27 апреля.

Дополнительная информация:

https://www.sovsport.ru/chess/articles/2:984592

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