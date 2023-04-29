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29 апреля, 10:00

Непомнящий — Дин Лижэнь: прямая трансляция 14-й партии матча за звание чемпиона мира

Иван Торопцев
Корреспондент
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Ян Непомнящий (слева) и Дин Лижэнь.
Фото AFP

В субботу, 29 апреля российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь проведут четырнадцатую партию в матче за мировую шахматную корону.

Начало игры — в 12.00 по московскому времени. 32-летний россиянин будет играть черными фигурами.

Видеотрансляция 14-й партии матча Непомнящий — Дин Лижэнь доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Счет в матче Непомнящий — Дин Лижэнь — 6,5-6,5. Победитель 14-й партии станет чемпионом мира. В случае, если партия завершится вничью, гроссмейстеры проведут тай-брейк, который состоится в воскресенье, 30 апреля.

Ян&nbsp;Непомнящий (справа) и&nbsp;Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: расклад перед заключительной партией с классическим контролем

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.

Ян&nbsp;Непомнящий&nbsp;&mdash; Дин Лижэнь. Ян Непомнящий — Дин Лижэнь: матч за звание чемпиона мира по шахматам. Результаты партий

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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