Непомнящий — Дин Лижэнь: прямая трансляция 14-й партии матча за звание чемпиона мира

В субботу, 29 апреля российский гроссмейстер Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь проведут четырнадцатую партию в матче за мировую шахматную корону.

Начало игры — в 12.00 по московскому времени. 32-летний россиянин будет играть черными фигурами.

Видеотрансляция 14-й партии матча Непомнящий — Дин Лижэнь доступна в прямом эфире на канале «Матч Страна» и по этой ссылке.

Счет в матче Непомнящий — Дин Лижэнь — 6,5-6,5. Победитель 14-й партии станет чемпионом мира. В случае, если партия завершится вничью, гроссмейстеры проведут тай-брейк, который состоится в воскресенье, 30 апреля.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона долларов. Победитель получит 60 процентов от этой суммы, если выиграет без тай-брейка. Если победитель не будет выявлен по итогам 14 партий, то 17-й чемпион мира получит 55 процентов от суммы после тай-брейка.