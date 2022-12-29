Ковалев просил не запускать часы опаздывающего Карлсена на чемпионате мира по блицу

Белорусский шахматист Владислав Ковалев прокомментировал матч против норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Алма-Ате.

29 декабря Карлсен одержал победу над Ковалевым, хотя попал в пробку и приехал на партию, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Норвежец играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.

«Пока ждал — это не самые приятные ощущения, — цитирует Ковалева ТАСС. — Конечно, хотел дождаться, думал, успеет, и просил не запускать часы. Но арбитры сказали, что надо запустить. В итоге, когда оставалось 35 секунд, он успел. Была нормальная, равная борьба, в которой чемпион мира оказался сильнее. Я не обижен — все бывает. Странно, что пришел в спортивном виде, но он попал в пробку, не успевал переодеться. Никаких обид нет. Он извинился».

Ранее Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь однажды россиянину Владиславу Артемьеву.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.