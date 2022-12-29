Шахматы
Новости
Статьи Карякин бросает вызов
Главная
Шахматы

Сегодня, 16:13

Ковалев просил не запускать часы опаздывающего Карлсена на чемпионате мира по блицу

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Белорусский шахматист Владислав Ковалев прокомментировал матч против норвежца Магнуса Карлсена на чемпионате мира по блицу в Алма-Ате.

29 декабря Карлсен одержал победу над Ковалевым, хотя попал в пробку и приехал на партию, когда часы уже были запущены и у него оставалось 30 секунд. Норвежец играл партию в горнолыжном костюме и по ее окончании побежал переодеваться.

«Пока ждал — это не самые приятные ощущения, — цитирует Ковалева ТАСС. — Конечно, хотел дождаться, думал, успеет, и просил не запускать часы. Но арбитры сказали, что надо запустить. В итоге, когда оставалось 35 секунд, он успел. Была нормальная, равная борьба, в которой чемпион мира оказался сильнее. Я не обижен — все бывает. Странно, что пришел в спортивном виде, но он попал в пробку, не успевал переодеться. Никаких обид нет. Он извинился».

Ранее Карлсен одержал победу на чемпионате мира по быстрым шахматам, проиграв лишь однажды россиянину Владиславу Артемьеву.

Чемпионат мира по блицу завершится 30 декабря.

Источник: ТАСС
Магнус Карлсен
1
0
Читайте также
Источник: отец Трусовой требовал отстранить Ягудина и Тарасову от комментирования прокатов своей дочери
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Reuters: шаманы из Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Карлсен опоздал на матч чемпионата мира по блицу и провел партию в горнолыжном костюме

Непомнящего заставили сменить одежду на ЧМ по блицу и рапиду из-за майки с фразой Месси
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости