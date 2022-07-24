Вице-президент Федерации шахмат России заявил, что пока рано вступать в азиатскую федерацию

Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков заявил, что пока рано вступать в Азиатскую федерацию шахмат (ACF).

«Наши спортсмены играют везде, в шахматах у нас ситуация более-менее. Ян Непомнящий отбирался в финальный матч на первенство мира, наши спортсмены играют на турнирах. Азиатская федерация? Пока, мне кажется, рановато. Но идея неплохая», — сказал Жуков ТАСС.

В апреле наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождению в азиатскую федерацию. Членами ACF являются шахматные федерации Австралии, Китая, Индии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Сингапура и других стран.