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Сегодня, 16:32

Вице-президент Федерации шахмат России заявил, что пока рано вступать в азиатскую федерацию

Иван Шитик
Корреспондент
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Вице-президент Федерации шахмат России (ФШР) Александр Жуков заявил, что пока рано вступать в Азиатскую федерацию шахмат (ACF).

«Наши спортсмены играют везде, в шахматах у нас ситуация более-менее. Ян Непомнящий отбирался в финальный матч на первенство мира, наши спортсмены играют на турнирах. Азиатская федерация? Пока, мне кажется, рановато. Но идея неплохая», — сказал Жуков ТАСС.

В апреле наблюдательный совет ФШР единогласно проголосовал за вхождению в азиатскую федерацию. Членами ACF являются шахматные федерации Австралии, Китая, Индии, Японии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, ОАЭ, Сингапура и других стран.

Источник: https://tass.ru/sport/15297347
Александр Жуков
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