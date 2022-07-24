Карлсен досрочно победил на турнире в Загребе, Непомнящий занял пятое место

Российский шахматист Ян Непомнящий занял пятое место по итогам третьего этапа серии Grand Chess Tour в Загребе.

По итогам 27 партий досрочную победу на этапе одержал норвежец Магнус Карлсен, набравший 22,5 очка. Непомнящий стал пятым, набрав 21 очко.

Всего в рамках серии Grand Chess Tour будет сыграно пять турниров. Четвертый этап соревнований пройдет в американском Сент-Луисе в 24 по 31 августа.

20 июля норвежец отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим. Он объяснил свое решение тем, что у него нет мотивации проводить этот матч.

Карлсен является чемпионом мира с 2013 года. С тех пор 31-летний норвежец защитил титул четыре раза, в том числе обыграв россиян Сергея Карякина (2016) и Непомнящего (2021).