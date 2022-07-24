Морозевич рассказал, что провел с Карповым около тысячи партий

Двукратный чемпион России по шахматам Александр Морозевич поделился мнением о форме 12-го чемпиона мира Анатолия Карпова. Морозевич и Карпов сыграли друг с другом на выставочном «Турнире звезд» в рамках Moscow Open 2022.

«Да, возраст дает о себе знать (Карпову 71 год, — «СЭ»), он может сделать ошибку, которую раньше бы себе не позволил. Но с ним всегда интересно играть, и это не про результат. После каждой партии с Анатолием Евгеньевичем извлекаешь маленький урок.

Когда он зовет менять поиграть, то я всегда соглашаюсь. В период с 2001 по 2019 год мы сыграли с ним около тысячи товарищеских партий. Большинство у меня сохранилось, но я не могу их опубликовать без разрешения Карпова», — рассказал «СЭ» Морозевич.

«Турнир звезд» выиграл Сергей Карякин, второе место занял Александр Грищук, третье — Морозевич, четвертое — Карпов.