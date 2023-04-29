В ФШР отреагировали на ничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону

Исполнительный директор Федерации шахмат России Александр Ткачев прокомментировал для «СЭ» ничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону между Яном Непомнящим (Россия) и Дин Лижэнем (Китай).

«Все, как я ожидал и говорил. После двенадцатой партии, когда Динь сравнял счет, предсказывал, что последние две будут сведены вничью. Сегодня оказалась самая длинная партия по продолжительности времени и по ходам, хотя думал, что будет иначе. Обнадеживает то, что для Яна ничья была с позиции силы. Игра была на два результата: или Ян выиграл бы или сыграл вничью. Все это внушает оптимизм, что наш шахматист отошел от поражения в двенадцатой партии, когда, мягко говорят, он выглядел нехорошо . Будем болеть за него завтра!» — сказал Ткачев «СЭ».

Партия продолжалась больше шести с половиной часов и завершилась после 90-го хода. Счет перед последней партией с классическим контролем времени равный — 7-7.

Новый чемпион мира определится на тай-брейке в воскресенье, 30 апреля.