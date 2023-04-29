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29 апреля, 18:36

В матче за мировую шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем будет сыгран тай-брейк

Тимур Ганеев
Корреспондент
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Ян Непомнящий.
Фото FIDE

В заключительной, 14-й партии, матча на первенстве мира Дин Лижэнь и Ян Непомнящий сыграли вничью. Она была зафиксирована на 90-м ходу. У россиянина было преимущество, но реализовать его до прохождения контроля ему не удалось. В эндшпиле китайскому гроссмейстеру, игравшему белыми, удалось отзащищаться. Это была самая длинная партия матча в Астане, она продолжалась более 6 часов 34 минуты.

Таким образом, гроссмейстеры набрали по 7 очков, и победитель матча будет определен на тай-брейке. Он состоится по необычным правилам: 4 партии с контролем времени, по 25 минут на партию + 10 секунд после каждого хода; в случае равного счета после 4 партий: 2 партии с контролем времени 5 минут на партию + 3 секунды после каждого хода. В случае равного счета — еще 2 партии на тех же условиях. В случае равного счета после предыдущей серии: одна партия с контролем времени 3 минуты на партию + 2 секунды после каждого хода. В случае ничейного результата соперники меняют цвета фигур и проводят по одной партии на тех же условиях до тех пор, пока один из них не одержит победу.

Призовой фонд матча составляет 2 миллиона евро, из которых победитель тай-брейка получит 55 процентов, проигравший — 45.

Дин Лижэнь
Ян Непомнящий
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Непомнящий и Дин Лижэнь сыграли вничью в 14-й партии, новый чемпион мира определится на тай-брейке

В ФШР отреагировали на ничью в 14-й партии матча за мировую шахматную корону
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